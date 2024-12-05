"Втрата репутації Путіна надихає українців": якими будуть наслідки війни в Сирії для України

За словами Валерія Романенка, авіаційного експерта та колишнього офіцера Повітряних сил України, літаки РФ активні в Сирії. Але це не означає, що якісь серйозні сили вже залучені на допомогу режиму Асада.

Усе, що відвертає російські економічні, політичні та військові ресурси від війни в Україні, допомагає Україні. Про це в коментарі Newsweek заявив Вільям Фрір, дослідник із британського аналітичного центру Council on Geostrategy.

Водночас наслідки для України, ймовірно, будуть не такими значними, оскільки "бої в Україні теж важливі для Кремля", вважає Фрір.

Нік Рейнолдс, дослідник наземних військових кампаній у британському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), вважає, що всі наслідки падіння Алеппо і його впливу на режим у Дамаска поки що незрозумілі, але бойові дії в Сирії набагато меншого характеру порівняно з тим, що відбувається в Європі, і малоймовірним видається те, що військове посилення режиму Асада буде значним.

Російські літаки активні в Сирії, але це не означає, що якісь серйозні сили вже залучені, зазначив Валерій Романенко, авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил України.

На його думку, події в Сирії навряд чи серйозно позначаться на війні в Україні. Російських літаків, які дислоковані на Близькому Сході, "більш ніж достатньо для підтримки наземних військ у поточних обмежених операціях".

Поточні події в Сирії не цілком зручні для Кремля. Але російські війська просуваються в Україні, тому РФ може виділити деякий контингент військ для Близького Сходу, сказала Марина Мирон, дослідник військових кампаній у Королівському коледжі Лондона.

На думку колишнього представника Ради національної безпеки й оборони України Андрія Зюза, який зараз очолює технологічний відділ у лондонській компанії Prevail, наслідки можуть бути більше політичними. Будь-яка ознака того, що Росія проявляє слабкість у Сирії, серйозно позначиться на тому, що відбувається в Україні, "втрата репутації Путіна надихає українців".

У Росії є дві бази в Сирії — Хмеймім і Тартус, — які використовуються як засіб проєкції сили в Середземномор'ї.

За повідомленнями ЗМІ, Росія евакуює свою базу ВМФ у місті Тартус, що може вказувати на те, що режиму Башара Асада не варто чекати на підкріплення в осяжному майбутньому. Російські кораблі, ймовірно, перемістять у Балтійське море, в Калінінград.

Що відбувається в Сирії?

Повстанці-інсургенти, очолювані угрупованням Хайят Тахрір аш-Шам, яке США вважають терористичним, відбили атаку армії президента Сирії Башара аль-Асада тиждень тому. Повстанці увірвалися в друге найбільше місто країни Алеппо і провінцію Хама на півдні.

Сирія на карті

За оцінками ООН за 2022 рік, у перші 10 років війни в Сирії загинули понад 300 тисяч мирних жителів. Росія підтримувала режим Асада на початку з 2011 року, коли війна почалася, а формально вступила в конфлікт у 2015 році. Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень повідомляв, що Росія у такий спосіб показала "рішучу повітряну підтримку сирійським та іранським силам", що дало змогу Асаду зміцнити контроль над територією країни.

Але повстанці застали представників режиму Асада зненацька. Судячи з усього, вони зіткнулися з недостатнім спротивом військ режиму, які у 2016-му відкинули їх від Алеппо і території провінції Хама.

Важливо

Сирійські повстанці за 35 км від бази РФ Хмеймім: що можуть втратити російські сили (фото)

Лояльні Асаду сили минулої суботи повідомили, що повстанці провели масштабну атаку за кількома напрямками в Алеппо і на південний захід в Ідлібі. Було вбито десятки солдатів режиму.

Надалі Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) повідомив, що хоча повстанці захопили кілька населених пунктів у районі Хами й наближалися до міста, сили режиму повернули контроль над деякими населеними пунктами ближче до міста. Війська Асада утримують повстанців на відстані близько 10 км від міста Хама.

Нагадаємо, що Росія і США зіткнулися в ООН через війну в Сирії й ледь не перейшли на особистості.

Також повідомлялося, що сирійські повстанці захопили унікальний російський радар "Подлет".