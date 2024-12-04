"Просто стояв": сирійські повстанці захопили унікальний російський радар "Подльот" (фото)

Повстанці затрофеїли дорогу російську РЛС 48Я6-К1. Вона стояла на базі спецназу "Сили тигра".

Сирійські повстанці захопили сучасну російську радіолокаційну систему малої дальності "Подльот-К1" (48Я6-К1). Про це повідомляє Defence Blog.

Зазначається, що вдосконалений мобільний радар перебував на базі 25-ої дивізії спеціального призначення, також відомої як "Сили тигра", підрозділу, тісно пов'язаного з президентом Башаром Асадом.

Як пише видання, повстанці, очолювані угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам", зіткнулися з мінімальним опором, коли увійшли на базу.

"Радар був кинутий, просто стояв там, і його взяли без бою", — розповіло місцеве джерело.

Захоплення радара розглядають як невдачу для військових можливостей Башара Асада в цьому районі, з огляду на те, що такі радари, як сучасний російський "Подльот-К1", відіграють вирішальну роль в управлінні повітряним простором і обороні.

Чим унікальна 48Я6-К1 "Подльот"

Станція радіолокації забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат цілі, захоплення і супровід будь-яких аеродинамічних цілей, визначення державної приналежності та видачу інформації про цілі ЗРК С-300 і С-400, а також винищувальній авіації. Одночасно може виявляти до 200 цілей на відстані від 10 до 300 км при максимальній висоті в 10 км.

Орієнтовна вартість радіолокаційного комплексу становить 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 3 грудня повстанці перебували за кілька десятків кілометрів від авіабази Хмеймім у провінції Латакія, яка з 2015 року служить ключовим опорним пунктом Росії. Тут розгорнуто системи ППО С-400, винищувачі Су-34, бомбардувальники Су-24 і розвідувальні безпілотники, що забезпечують Москві доступ до східного Середземномор'я.

Також Фокус писав, що сили сирійської опозиції захопили велику кількість трофейної техніки.