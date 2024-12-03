Сирійські повстанці за 35 км від бази РФ Хмеймім: що можуть втратити російські сили (фото)

З 2015 року авіабаза є ключовим опорним пунктом Росії й центром її повітряних операцій на Близькому Сході. Там розміщена фронтова авіація ПКС РФ і сучасні системи ППО.

Сирійські повстанці, очолювані угрупованням "Гай'ат Тахрір аш-Шам" (ГТШ), досягли значних успіхів на північному заході Сирії, загрожуючи ключовому стратегічному об'єкту Росії — авіабазі Хмеймім. Наступ, що розпочався в цьому регіоні, дозволив опозиційним силам просунутися вглиб провінції Латакія і наблизитися на відстань 35 кілометрів від бази. Про це 3 грудня повідомив Defence Blog.

Повстанці захопили місто Калаат аль-Мадік, розташоване у стратегічно важливій зоні між прибережними районами та іншою частиною північного заходу Сирії. Просування супроводжується ослабленням оборонних позицій сирійських урядових військ, що загрожує стабільності регіону. При цьому авіабаза Хмеймім, яка є головним центром повітряних операцій Росії на Близькому Сході, опинилася в зоні ризику.

Імовірно, повстанці прагнуть вийти до одного з найважливіших військових об'єктів у регіоні, оскільки російські військові завдають авіаударів по ісламістах, щоб уповільнити їхній наступ і запобігти подальшому просуванню.

Відстань від позицій повстанців до авіабази Хмеймім Фото: X (Twitter)

Супутниковий знімок авіабази Хмеймім Фото: X (Twitter)

Стратегічне значення Хмеймім

Авіабаза, розташована в провінції Латакія, служить ключовим опорним пунктом Росії з 2015 року. Тут розгорнуті системи ППО С-400, сучасні літаки Су-34, бомбардувальники Су-24 і розвідувальні безпілотники. База відіграє важливу роль у підтримці режиму Башара Асада, забезпечуючи проведення повітряних операцій і проєктування сили Росії на Близькому Сході.

Крім того, об'єкт забезпечує Росії оперативну гнучкість у Сирії та доступ до східного Середземномор'я, щоб протистояти впливу блоку НАТО в регіоні.

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Оглядачі вважають, що повстанці можуть спробувати атакувати базу, використовуючи дрони або ракетні установки. У минулому такі інциденти вже відбувалися, але скорочення відстані до Хмеймім посилює небезпеку. І якщо повстанцям вдасться домогтися успіхів, крім втрат у технічному плані, російський контингент зазнаватиме потужного психологічного тиску, оскільки напад підриває моральний дух сирійських сил і віру в стабільність через російську присутність.

Зірка свого боку Росія вже посилила заходи безпеки й активізувала повітряні операції в регіоні, щоб стримувати повстанців. Втрата або загроза авіабазі Хмеймім завдала б серйозного удару по стратегічних інтересах Москви, тому будь-який напад, найімовірніше, зустріне потужну військову відповідь.

Раніше повідомлялося, що російські кораблі, імовірно, готуються покинути сирійський порт Тартус. Йдеться про один підводний човен, а також фрегати, які є носіями ракет "Калібр".