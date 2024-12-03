РФ, напевно, виводить кораблі з ракетами "Калібр" із сирійського порту Тартус (фото)

Для Москви цей порт є ключовим активом у Середземному морі, оскільки через нього доставляли озброєння і здійснювали підтримку режиму Башара Асада.

У мережі з'явилася інформація про можливе виведення російських кораблів із бази ВМФ у сирійському Тартусі, яку Росія використовує з 1971 року. Так, 2 грудня було зафіксовано вихід танкера "Ельня", ключового для логістики російського флоту в цьому регіоні. Про це повідомив ресурс Naval News.

Аналітики зазначають, що Росія може вивести всі носії крилатих ракет "Калібр" і допоміжні судна. Однак не виключено, що Москва може навпаки наростити присутність, щоб стабілізувати обстановку на землі.

"Цей несподіваний крок стався через кілька днів після раптової зміни ситуації в тривалій громадянській війні в Сирії. Режим Асада, ключовим союзником якого є Росія, зараз відступає", — пишуть оглядачі.

За даними супутникових знімків на 2 грудня 2024 року, у порту Тартус перебували:

підводний човен "Новоросійськ" проєкту 636.6, Чорноморського флоту РФ (до чотирьох "Калібрів");

фрегат "Адмірал Григорович" проєкту 11356, Чорноморського флоту РФ, (до восьми "Калібрів");

фрегати "Адмірал Горшков" і "Адмірал Головко" проєкту 22350, Північного флоту РФ, (до 16 "Калібрів" кожен).

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Роль Тартуса в російській стратегії

Військово-морська база в сирійському порту Тартус є ключовим активом Росії в Середземному морі. З моменту заснування 1971 року вона залишалася стратегічним пунктом для СРСР, а потім і для Росії, а її значення значно зросло після початку громадянської війни в Сирії та повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Річ у тім, що Росія активно використовувала так званий "Сирійський експрес" — регулярний морський маршрут, яким доставляли озброєння і техпідтримку. Хоча з лютого 2024 року ці операції були фактично зупинені через загрозу з боку українських безпілотників.

Порт у Тартусі також використовували як перевалочну базу для кораблів, що прямували в Чорне море. Однак після блокування проток Туреччиною багато хто з цих суден, включно з крейсерами класу "Слава", залишилися в Середземному морі.

Як зазначили оглядачі Defense Express, ці кораблі фіксувалися в моніторингових звітах ВМС України як частина оперативного угруповання в Середземному морі.

Якщо Росія вирішить покинути Тартус, її кораблі можуть бути переведені в порти Лівії або Алжиру. Однак такий крок може спричинити серйозні геополітичні наслідки для регіону, включно зі зміною балансу сил у середземноморському регіоні.

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