РФ, вероятно, выводит корабли с ракетами "Калибр" из сирийского порта Тартус (фото)

Для Москвы данный порт является ключевым активом в Средиземном море, так как через него доставлялись вооружения и осуществлялась поддержка режима Башара Асада.

В сети появилась информация о возможном выводе российских кораблей из базы ВМФ в сирийском Тартусе, которую Россия использует с 1971 года. Так 2 декабря был зафиксирован выход танкера "Ельня", ключевого для логистики российского флота в этом регионе. Об этом сообщил ресурс Naval News.

Аналитики отмечают, что Россия может вывести все носители крылатых ракет "Калибр" и вспомогательные суда. Однако не исключено, что Москва может наоборот нарастить присутствие, чтобы стабилизировать обстановку на земле.

"Этот неожиданный шаг произошел через несколько дней после внезапного изменения ситуации в продолжающейся гражданской войне в Сирии. Режим Асада, ключевым союзником которого является Россия, сейчас отступает", — пишут обозреватели.

По данным спутниковых снимков на 2 декабря 2024 года, в порту Тартус находились:

подводная лодка "Новороссийск" проекта 636.6, Черноморского флота РФ (до четырех "Калибров");

фрегат "Адмирал Григорович" проекта 11356, Черноморского флота РФ, (до восьми "Калибров");

фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" проекта 22350, Северного флота РФ, (до 16 "Калибров" каждый).

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Роль Тартуса в российской стратегии

Военно-морская база в сирийском порту Тартус является ключевым активом России в Средиземном море. С момента основания в 1971 году она оставалась стратегическим пунктом для СССР, а затем и для России, а ее значение значительно выросло после начала гражданской войны в Сирии и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Дело в том, что Россия активно использовала так называемый "Сирийский экспресс" — регулярный морской маршрут, по которому доставлялись вооружения и техподдержка. Хотя с февраля 2024 года эти операции были фактически остановлены из-за угрозы со стороны украинских беспилотников.

Порт в Тартусе также использовался как перевалочная база для кораблей, направлявшихся в Черное море. Однако после блокировки проливов Турцией многие из этих судов, включая крейсеры класса "Слава", остались в Средиземном море.

Как отметили обозреватели Defense Express, эти корабли фиксировались в мониторинговых отчетах ВМС Украины как часть оперативной группировки в Средиземном море.

Если Россия решит покинуть Тартус, ее корабли могут быть переведены в порты Ливии или Алжира. Однако такой шаг может вызвать серьезные геополитические последствия для региона, включая изменение баланса сил в средиземноморском регионе.

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