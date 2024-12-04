"Просто стоял": сирийские повстанцы захватили уникальный российский радар "Подлет" (фото)

Повстанцы затрофеили дорогостоящую российскую РЛС 48Я6-К1. Она стояла на базе спецназа "Силы тигра".

Сирийские повстанцы захватили современную российскую радиолокационную систему малой дальности "Подлет-К1" (48Я6-К1). Об этом сообщает Defence Blog.

Отмечается, что усовершенствованный мобильный радар находился на базе 25-ой дивизии специального назначения, также известной как "Силы тигра", подразделения, тесно связанного с президентом Башаром Асадом.

Как пишет издание, повстанцы, возглавляемые группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", столкнулись с минимальным сопротивлением, когда вошли на базу.

"Радар был брошен, просто стоял там, и его взяли без боя", — рассказал местный источник.

Захват радара рассматривается как неудача для военных возможностей Башара Асада в этом районе, учитывая, что такие радары, как современный российский "Подлет-К1", играют решающую роль в управлении воздушным пространством и обороне.

Чем уникальна 48Я6-К1 "Подлет"

Станция радиолокации обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат цели, захват и сопровождение любых аэродинамических целей, определение государственной принадлежности и выдачу информации о целях ЗРК С-300 и С-400, а также истребительной авиации. Одновременно может обнаруживать до 200 целей на расстоянии от 10 до 300 км при максимальной высоте в 10 км.

Ориентировочная стоимость радиолокационного комплекс составляет 5 миллионов долларов.

Напомним, 3 декабря повстанцы находились в нескольких десятках километрах от авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, которая с 2015 года служит ключевым опорным пунктом России. Здесь развернуты системы ПВО С-400, истребители Су-34, бомбардировщики Су-24 и разведывательные беспилотники, обеспечивающие Москве доступ к восточному Средиземноморью.

Также Фокус писал, что силы сирийской оппозиции захватили большое количество трофейной техники.