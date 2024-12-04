Ледь не перейшли на особистості: Росія і США зіткнулися в ООН через війну в Сирії (відео)

Росія і США взаємно звинуватили одна одну "в підтримці тероризму" під час засідання Ради Безпеки, скликаного у зв'язку з раптовою ескалацією бойових дій у Сирії.

США і Росія обмінялися звинуваченнями в підтримці тероризму під час напруженого засідання Ради Безпеки ООН з приводу ескалації війни в Сирії. Засідання відбулося після того, як стало відомо, що повстанці захопили Алеппо, а війська Башара Асада за підтримки росіян почали бомбити місто. Про це повідомляє Reuters.

Обмін шпильками в ООН між РФ і США

На засіданні обговорили, що сирійські повстанці захопили Алеппо, і згадували організацію "Хайят Тахрір аш-Шам". Раніше відома як "Фронт Нусра", вона була офіційним крилом Аль-Каїди в Сирії до розриву відносин у 2016 році.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд закликав до деескалації бойових дій у Сирії та захисту мирних жителів. Він також висловив стурбованість тим, що наступ повстанців очолювало угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам".

"Той факт, що ХТШ занесено до списку терористичних організацій США та ООН, не виправдовує подальших звірств режиму Асада та його російських покровителів", — заявив Вуд, звинувативши сили президента Сирії Башара Асада і Росію в заподіянні жертв серед мирного населення внаслідок нападів на школи та лікарні.

Вуд також зазначив, що "Рада має виступити єдиним фронтом, вимагаючи, щоб усі сторони припинили жорстокі повітряні атаки та дотримувалися міжнародного права".

У своїх зауваженнях на адресу Вуда постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив: "Ви не змогли набратися сміливості засудити явний терористичний акт, вчинений проти мирних громадян у мирних сирійських містах. Немає жодних ілюзій, що Вашингтон коли-небудь буде готовий щиро боротися з міжнародним тероризмом. Чесно кажучи, ми раді, що зараз перебуваємо по різні боки барикад від вас".

Вуд відповів, звинувативши Небензю в тому, що він "не в тому становищі, щоб читати нам лекції з цього питання", оскільки Москва "підтримує режими, які спонсорують тероризм по всьому світу".

"Сполучені Штати десятиліттями боролися з лихом тероризму і будуть продовжувати боротися з цим лихом", — сказав він.

Спеціальний посланник ООН щодо Сирії та інші члени Ради Безпеки закликали до політичного врегулювання.

Нагадаємо, сирійські повстанці, очолювані угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), досягли значних успіхів на північному заході Сирії, погрожуючи ключовому стратегічному об'єкту Росії — авіабазі Хмеймім.

Тим часом деякі аналітики вважають, що Росія почала виводити свої кораблі з сирійського порту Тартус. Так, 2 грудня було зафіксовано вихід танкера "Ельня", ключового для логістики російського флоту в цьому регіоні.