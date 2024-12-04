Едва не перешли на личности: Россия и США столкнулись в ООН из-за войны в Сирии (видео)

Россия и США взаимно обвинили друг друга "в поддержке терроризма" в ходе заседания Совета Безопасности, созванного в связи с внезапной эскалацией боевых действий в Сирии.

США и Россия обменялись обвинениями в поддержке терроризма во время напряженного заседания Совета Безопасности ООН по поводу эскалации войны в Сирии. Заседание прошло после того, как стало известно, что повстанцы захватили Алеппо, а войска Башара Асада при поддержке россиян, начали бомбить город. Об этом сообщает Reuters.

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На заседании обсудили, что сирийские повстанцы захватили Алеппо, и упоминали организацию "Хайят Тахрир аш-Шам". Ранее известная как "Фронт Нусра", она была официальным крылом Аль-Каиды в Сирии до разрыва отношений в 2016 году.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд призвал к деэскалации боевых действий в Сирии и защите мирных жителей. Он также выразил обеспокоенность тем, что наступление повстанцев возглавляла группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".

"Тот факт, что ХТШ включена в список террористических организаций США и ООН, не оправдывает дальнейших зверств режима Асада и его российских покровителей", — заявил Вуд, обвинив силы президента Сирии Башара Асада и Россию в причинении жертв среди мирного населения в результате нападений на школы и больницы.

Вуд также отметил, что "Совет должен выступить единым фронтом, требуя, чтобы все стороны прекратили жестокие воздушные атаки и соблюдали международное право".

В своих замечаниях в адрес Вуда постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил: "Вы не смогли набраться смелости осудить явный террористический акт, совершенный против мирных граждан в мирных сирийских городах. Нет никаких иллюзий, что Вашингтон когда-либо будет готов искренне бороться с международным терроризмом. Честно говоря, мы рады, что сейчас находимся по разные стороны баррикад от вас".

Вуд ответил, обвинив Небензю в том, что он "не в том положении, чтобы читать нам лекции по этому вопросу", поскольку Москва "поддерживает режимы, спонсирующие терроризм по всему миру".

"Соединенные Штаты десятилетиями боролись с бедствием терроризма и будут продолжать бороться с этим бедствием", — сказал он.

Специальный посланник ООН по Сирии и другие члены Совета Безопасности призвали к политическому урегулированию.

Напомним, сирийские повстанцы, возглавляемые группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), достигли значительных успехов на северо-западе Сирии, угрожая ключевому стратегическому объекту России — авиабазе Хмеймим.

Тем временем некоторые аналитики полагают, что Россия начала выводить свои корабли из сирийского порта Тартус. Так 2 декабря был зафиксирован выход танкера "Ельня", ключевого для логистики российского флота в этом регионе.