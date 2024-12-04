Асад у Сирії не отримає значного підкріплення від РФ: техніку евакуюють, — аналітики

За словами OSINT-дослідників, перекинути кораблі в чорноморські порти РФ не зможе, оскільки Туреччина закрила Босфор. Тому, найімовірніше, їх перекинуть на бази на північному заході РФ і в Калінінградській області.

У Кремлі, можливо, не планують відправляти значне підкріплення для підтримки режиму президента Сирії Башара аль Асада в найближчому майбутньому. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 грудня.

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РФ, напевно, виводить кораблі з ракетами "Калібр" із сирійського порту Тартус (фото)

Автори публікації посилаються на пост OSINT-дослідника МТ Андерсона, який днями виклав супутникові знімки російського фрегата класу "Адмірал Горшков" і "Адмірал Головко", фрегата класу "Адмірал Григорович", підводного човна класу "Новоросійськ Кило", танкера класу "Єльня Алтай" і танкера класу "В'язьма Калінінграднафта", що перебували на російській базі в Тартусі.

Осінтер повідомив, що на супутникових знімках від 3 грудня показано, що Росія вивела три фрегати, підводний човен і два неназвані допоміжні судна (можливо, "Єльня" і "Вязьма") з бази. Мова про всі судна, які були розміщені в Тартусі.

База сирійської опозиції

Перекинути ці судна в чорноморські порти РФ не може, оскільки Туреччина забезпечує дотримання Конвенції Монтре і закрила Босфор. Тому Росія, найімовірніше, перекине кораблі на бази на північному заході РФ і в Калінінградській області. За оцінками ГУР України, російське військове командування, ймовірно, перекинуло угруповання сил незазначеного масштабу в Сирію зі свого Африканського корпусу — організації, створеної у РФ для заміни операцій групи Вагнера в Африці.

Така евакуація вказує на те, що Росія стурбована можливістю просування сирійської опозиції на південь до міста Хама, звідки можуть загрожувати базі в Тартусі. Водночас російське військове командування в найближчому майбутньому не планує спрямовувати до Сирії значні підкріплення, щоб запобігти таким просуванням.

Нагадаємо, що РФ, імовірно, виводить кораблі з ракетами "Калібр" із сирійського порту Тартус.

Також повідомлялося, що сирійські повстанці перебувають за 35 км від бази РФ Хмеймім.