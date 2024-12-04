Асад в Сирии не получит значительного подкрепления от РФ: технику эвакуируют, — аналитики

По словам OSINT-исследователей, перебросить корабли в черноморские порты РФ не сможет, так как Турция закрыла Босфор. Поэтому, скорее всего, их перебросят на базы на северо-западе РФ и в Калининградской области.

В Кремле, возможно, не планируют отправлять значительное подкрепление для поддержки режима президента Сирии Башара аль Асада в ближайшем будущем. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 декабря.

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РФ, вероятно, выводит корабли с ракетами "Калибр" из сирийского порта Тартус (фото)

Авторы публикации ссылаются на пост OSINT-исследователя МТ Андерсона, который на днях выложил спутниковые снимки российского фрегата класса "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко", фрегата класса "Адмирал Григорович", подводной лодки класса "Новороссийск Кило", танкера класса "Ельня Алтай" и танкера класса "Вязьма Калининграднефть", находившиеся на российской базе в Тартусе.

Осинтер сообщил, что на спутниковых снимках от 3 декабря показано, что Россия вывела три фрегата, подводную лодку и два неназванных вспомогательных судна (возможно, "Ельня" и "Вязьма") с базы. Речь о всех судах, которые были размещены в Тартусе.

База сирийской оппозиции

Перебросить эти суда в черноморские порты РФ не может, поскольку Турция обеспечивает соблюдение Конвенции Монтре и закрыла Босфор. Поэтому Россия, скорее всего, перебросит корабли на базы на северо-западе РФ и в Калининградской области. По оценкам ГУР Украины, российское военное командование, вероятно, перебросило группировку сил неуказанного масштаба в Сирию из своего Африканского корпуса — организации, созданной в РФ для замены операций группы Вагнера в Африке.

Такая эвакуация указывает на то, что Россия обеспокоена возможностью продвижения сирийской оппозиции на юг к городу Хама, откуда могут угрожать базе в Тартусе. Вместе с тем российское военное командование в ближайшем будущем не планирует направлять в Сирию значительные подкрепления, чтобы предотвратить такие продвижения.

Напомним, что РФ, вероятно, выводит корабли с ракетами "Калибр" из сирийского порта Тартус.

Также сообщалось, что сирийские повстанцы находятся в 35 км от базы РФ Хмеймим.