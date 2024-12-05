"Потеря репутации Путина вдохновляет украинцев": какими будут последствия войны в Сирии для Украины

По словам Валерия Романенко, авиационного эксперта и бывшего офицера Воздушных сил Украины, самолеты РФ активны в Сирии. Но это не означает, что какие-то серьезные силы уже привлечены на помощь режиму Асада.

Все, что отвлекает российские экономические, политические и военные ресурсы от войны в Украине, помогает Украине. Об этом в комментарии Newsweek заявил Уильям Фрир, исследователь из британского аналитического центра Council on Geostrategy.

Вместе с тем последствия для Украины, вероятно, будут не такими значительными, поскольку "бои в Украине тоже важны для Кремля", считает Фрир.

Ник Рейнолдс, исследователь наземных военных кампаний в британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), считает, что все последствия падения Алеппо и его влияния на режим в Дамаске пока еще не ясны, но боевые действия в Сирии намного меньшего характера по сравнению с происходящим в Европе, и представляется маловероятным, что военное усиление режима Асада будет значительными.

Российские самолеты активны в Сирии, но это не означает, что какие-то серьезные силы уже привлечены, отметил Валерий Романенко, авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил Украины.

По его мнению, события в Сирии вряд ли серьезным образом скажутся на войне в Украине. Российских самолетов, которые дислоцированы на Ближнем Востоке, "более чем достаточно для поддержки наземным войскам в текущих ограниченных операциях".

Текущие события в Сирии не вполне удобны для Кремля. Но российские войска продвигаются в Украине, поэтому РФ может выделить некоторый контингент войск для Ближнего Востока, сказала Марина Мирон, исследователь военных кампаний в Королевском колледже Лондона.

По мнению бывшего представителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Зюза, который сейчас возглавляет технологический отдел в лондонской компании Prevail, последствия могут быть больше политическими. Любой признак того, что Россия проявляет слабость в Сирии, серьезно скажется на происходящем в Украине, "потеря репутации Путина вдохновляет украинцев".

У России есть две базы в Сирии — Хмеймим и Тартус, — которые используются как средство проекции силы в Средиземноморье.

По сообщениям СМИ, Россия эвакуирует свою базу ВМФ в городе Тартус, что может указывать на, что режиму Башара Асада не стоит ждать подкрепления в обозримом будущем. Российские корабли, вероятно, переместят в Балтийское море, в Калининград.

Что происходит в Сирии?

Повстанцы-инсургенты, возглавляемые группировкой Хайят Тахрир аш-Шам, которую США считают террористической, отразили атаку армии президента Сирии Башара аль-Асада неделю назад. Повстанцы ворвались во второй крупнейший город страны Алеппо и провинцию Хама на юге.

Cирия на карте

По оценкам ООН за 2022 год, в первые 10 лет войны в Сирии погибли более 300 тысяч мирных жителей. Россия поддерживала режим Асада в начале с 2011 года, когда война началась, а формально вступила в конфликт в 2015 году. Американский Центр стратегических и международных исследований сообщал, что Россия, таким образом, показала "решительную воздушную поддержку сирийским и иранским силам", что позволило Асаду упрочить контроль над территорией страны.

Но повстанцы застали представителей режима Асада врасплох. Судя по всему, они столкнулись с недостаточным сопротивлением войск режима, которые в 2016-м отбросили их от Алеппо и территории провинции Хама.

Важно

Сирийские повстанцы в 35 км от базы РФ Хмеймим: что могут потерять российские силы (фото)

Лояльные Асаду силы в прошлую субботу сообщили, что повстанцы провели масштабную атаку по нескольким направлениям в Алеппо и к юго-западу в Идлибе. Были убиты десятки солдат режима.

В дальнейшем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что хотя повстанцы захватили несколько населенных пунктов в районе Хамы и приближались к городу, силы режима вернули контроль над некоторыми населенными пунктами ближе к городу. Войска Асада удерживают повстанцев на расстоянии около 10 км от города Хама.

Напомним, что Россия и США столкнулись в ООН из-за войны в Сирии и едва не перешли на личности.

Также сообщалось, что сирийские повстанцы захватили уникальный российский радар "Подлет".