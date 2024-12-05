Сирийские повстанцы заняли ключевой город Хама: как реагирует население и армия Асада (видео)

В течение недели сирийские повстанцы взяли под контроль Алеппо и Хаму. От более южного города Хомса до Дамаска повстанцам нужно будет пройти 150 км, а войска Башара Асада отступают все дальше на юг.

Полковник Хасан Абдуль Гани из Сил командования военных операций, которые начали боевые действия против армии Башара Асада, объявил о взятии под контроль ключевого города Хама с населением около 700 тысяч человек в Сирии. Солдаты диктатора Асада покинули город, началось дезертирство, а тех, кто остался, призывают сложить оружие. На видео, снятых журналистами на улицах Хамы, можно увидеть местных жителей, взрослых и детей, женщин и мужчин, которые не боясь выходят на улицы и обнимают повстанцев. О ситуации в Сирии рассказало местное издание Levant24 в ряде сообщений в соцсети X (Twitter).

Журналисты опубликовали заявление Хасан Абдуль Гани. По словам повстанца, в городе Хама сторонники Асада находятся в "хаосе", бегут, а командиры оставляют подчиненных бойцов. Через несколько минут полковник сообщил, что повстанцы заняли несколько районов населенного пункта, подошли к тюрьме и освободили всех заключенных. После этого в Telegram-канале Levat24 процитировали обращение Гани к противнику: он напомнил, как раньше город был оккупирован с помощью танков, а теперь повстанцы в него зашли также с помощью танков.

"Хама — город жертв; Хафез аль-Асад вошел в него с танками и отобрал его у народа, а сегодня мы вошли в него с танками, чтобы вернуть его людям", — привели журналисты слова полковника.

Наличие танков у повстанцев свидетельствуют видео, опубликованные медиа Status-6 в X. На видео видно бронемашины, которые преследуют солдат Асада на дороге.

В 14:23 по киевскому времени появилось заявление Гани о полном освобождении Хамы от войск Асада. Также прозвучало несколько слов к властям Ирака: призвали не вмешиваться в события, а дистанцироваться, и тогда повстанцы-победители будут сотрудничать со страной-соседом.

Война в Сирии — детали

На карте боевых действий liveuamap показали текущую ситуацию в Сирии. Согласно отметкам на карте, город Хама находится под полным контролем сирийских повстанцев. От Хамы до Хомса — 40 км. От Хомса до столицы Сирии Дамаска — 150 км. Также можно увидеть, какая реакция военных Башара Асада: например, в Хомсе отключили интернет-связь, кроме того, запускают авиацию для бомбардировки точек, в которых, как предполагают, действуют антиасадовские силы. Издание Aljazeera написало, что представители командования Асада подтвердили отступление из Хамы и объяснили его "желанием сохранить жизнь гражданского населения".

"Наши военные подразделения осуществили перераспределение и заняли позиции за пределами города Хамы", — заявили в Министерстве обороны Асада, говорится в заметке медиа Levant24.

Война в Сирии — ситуация в городе Хама 5 декабря Фото: liveuamap Война в Сирии — ситуация между Хамой и Дамаском по состоянию на 5 декабря Фото: liveuamap

Ранее Фокус писал о событиях в Сирии. Первые сообщения о начале боевых действий на севере Сирии в медиа появились 27 ноября. Повстанцы в течение нескольких часов взяли под контроль 20-30 сел и двинулись в направлении второго по величине сирийского города Алеппо. Тем временем лидер Сирии Башар Ассад полетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Сирии есть "посягательство на суверенитет".

Напоминаем, в декабре росСМИ предположили, будто сирийские повстанцы действуют при поддержке украинских "советников" и благодаря этому смогли захватить Алеппо.