Повстанцы заняли Пальмиру, приближаются к Дамаску и бьются за Хомс: что происходит в Сирии

Сирийские повстанцы заявили, что за 24 часа они захватили почти весь юго-запад страны. До столицы Дамаска осталось около 20-30 км.

В субботу, 7 декабря, сирийские повстанцы сражались с правительственными войсками за контроль над ключевым городом Хомс и продвигались к столице Дамаску. Об этом сообщает Reuters.

Жители Хомса, а также источники в армии Башара Асада и повстанцах сообщили агентству, что правительственная оборона прорвана с севера и востока города. Командир повстанцев сказал, что они взяли под контроль армейский лагерь и деревни за пределами города.

Государственное телевидение Сирии сообщило, что повстанцы не проникли в Хомс, а военные наносят по ним удары с применением артиллерии и беспилотников за пределами города.

Повстанцы же заявили, что за сутки они захватили почти весь юго-запад страны и приблизились к Дамаску на расстояние в 30 км, поскольку правительственные войска отступили.

Как отмечает телеканал "Аль-Джазира", вооруженная оппозиция взяла под свой контроль город Канакер и Артиллерийский полк в сельской местности на западе Дамаска, что указывает на последовательный вывод сирийского режима из города Артуз.

Оппозиция также заявила о своем контроле над зданием полицейского управления провинции Кунейтра, прилегающим к Голанским высотам.

Департамент военных операций сообщил, что взял под свой контроль международную автомагистраль Амман-Дамаск, город Израа, один из крупнейших городов провинции, и около 50 деревень и поселков.

Повстанцы также перерезали маршруты снабжения сил режима в городе, а ее бойцы вошли на пограничный переход Насиб с Иорданией. Также было объявлено о захвате военной техники и боеприпасов 52-ой бригады в Дераа.

В городе Сувейда взято под контроль управление разведки ВВС, а также отдел уголовной безопасности и 405-й полк спецназа.

Министерство обороны Сирии начало вывод войск из крупнейшей военной базы Т-4, а в сельской местности Хомса армия покинула города Аль-Сухна, Аль-Фуркалус и Пальмира.

Также взят под контроль стратегический Джебель-Гураб в сельской местности Хомса.

Турецкое агентство Anadolu сообщает, что контроль над Пальмирой уже перешел к подразделениям Сирийской свободной армии.

5 декабря повстанцы в течение нескольких часов смогли взять под контроль 700-тысячный город Хама.

3 декабря повстанцы находились в нескольких десятках километрах от авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, которая с 2015 года служит ключевым опорным пунктом России.