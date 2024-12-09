Таємні тунелі під палацом: повстанці показали, як Асад міг утекти з Дамаска (відео)

Знайдені бійцями тунелі готові до використання, а комплекс під палацом брата Асада досить широкий, що ним могли б проїхати вантажівки.

Після того, як повстанці в Сирії зайшли в Дамаск, то в соцмережах почали з'являтися відео з палаців Башара Асада і його наближених. Виявилося, що їх пов'язувала ціла мережа тунелів. Про це пише Daily Mail.

Тунелі під будинком брата Башара Асада

На відео, яке нібито демонструє особняк генерал-майора Махера аль-Асада, брата Башара Асада, видно білі сходи, висічені в підлозі, що йдуть під землю. Звідти ще двоє сходів ведуть ще глибше.

Далі на відео показано велику мережу тунелів із високими стелями.

Махер Асад — брат поваленого президента, відомий своєю жорстокістю — має звання, еквівалентне генерал-майору, і командував елітною Четвертою дивізією сирійської армії.

Тунелі під палацом Махера Асада

Підпис до відео свідчить: "Величезний комплекс тунелів під особняком Махера Асада, досить широкий, щоб по ньому могли проїхати вантажівки".

Інший повстанець стверджував, що тунелі "готові до використання, у них є вентиляція, вітальні, спальні, замки і металеві двері".

На відео також демонструється, як відчиняються кнопкою великі металеві двері та величезні тунелі, освітлювані лампами під стелею.

Махер Асад і Башар Асад Фото: Al Jazeera

Сирійські повстанці в неділю, 8 грудня, без опору захопили столицю країни Дамаск, змусивши президента Башара Асада втекти після 13-річної громадянської війни і шести десятиліть авторитарного правління його сім'ї.

Російські державні ЗМІ підтвердили, що повалений лідер і його сім'я втекли з країни і отримали притулок у Москві. Однак місцезнаходження його брата Махера невідоме.

Тим часом сотні сирійців зібралися на ліванському і турецькому кордонах у надії повернутися до своєї країни.

За оцінками, від початку громадянської війни 2011 року від режиму Асада втекли близько семи мільйонів сирійців — більшість із них вирушили до таборів біженців у сусідніх країнах, як-от Туреччина та Йорданія.

Відтоді понад мільйон людей влаштувалися в Європі, більшість із них у Німеччині. У період із 2015 до 2021 року 20 319 сирійських мігрантів прибули до Великої Британії за урядовою програмою переселення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що падіння Асада відбулося завдяки ударам, завданим Ізраїлем Ірану і його ліванському союзнику "Хезболлі", колись опорі сил безпеки Асада.

"Варварська держава впала", — заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Джерело в Кремлі вже заявило, що лідери сирійської опозиції нібито погодилися гарантувати безпеку російських військових баз і дипломатичних установ у Сирії. У росіян є авіабаза в Латакії і порт у Тартусі на Середземному морі. Цей об'єкт є єдиним у Росії центром ремонту і поповнення запасів у Середземномор'ї, і Москва використовувала Сирію як перевалочний пункт для перекидання своїх військових підрядників до Африки і назад.

За словами західних військових аналітиків, втрата Тартуса стане серйозним ударом по здатності Росії проєктувати свій вплив на Близький Схід, у Середземномор'ї та Африці.

Нагадаємо, повстанці в Сирії встигли звільнити ув'язнених із так званої "Червоної в'язниці" в Дамаску. Тюремники знеструмили її перед втечею, тож довелося ламати стіну, щоб визволити жінок, чоловіків і навіть дітей. За даними телеканалу Al Jazeera, у військовій в'язниці, яку називають "промисловою камерою тортур", з 2011 року було повішено від 5000 до 13 000 ув'язнених.

"Червона в'язниця" в Дамаску

А під час обшуку палацу Башара Асада було виявлено величезну колекцію суперкарів диктатора в підземному гаражі.