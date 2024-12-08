Від FJ Cruiser до Lamborghini: у Башара Асада знайшли близько 50 дорогих авто (відео)

Сирійський диктатор, імовірно, любив найкращі зразки західного автопрому. У його гаражі є моделі на будь-який смак: від позашляховиків до суперкарів різних років випуску.

У гаражі сирійського лідера Башара Асада могли виявити вражаючу колекцію автомобілів. Про це свідчать кадри, зняті очевидцями і розміщені в соцмережах.

На короткому 41-секундному відео припарковано близько 50 автомобілів. Вибір досить різноманітний: від позашляховиків до суперкарів різних років випуску. Починається відеоряд із двох компактних позашляховиків FJ Cruiser і продовжується спортивними Astron Martin, двома червоними Ferrari та однією Lamborghini Diablo.

Також у колекції диктатора присутній великий американський джип Cadillac Escalade, різні седани BMW, Audi і Mercedes-AMG SLS.

Судячи з кадрів, Башару Асаду потрібні були автофургони та лімузини. Незалежні експерти не можуть підтвердити, чи справді на поширених відео зображено гараж Башара Асада. Опитані німецьким таблоїдом BILD фахівці вважають кадри правдоподібними.

Нагадаємо, сирійська опозиція вже оголосила Дамаск "вільним від тирана Асада". При цьому диктатор залишив Дамаск, його місцеперебування невідоме.

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