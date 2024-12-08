От FJ Cruiser до Lamborghini: у свергнутого Башара Асада нашли около 50 дорогих авто (видео)

Сирийский диктатор, предположительно, любил лучшие образцы западного автопрома. В его гараже имеются модели на любой вкус: от внедорожников до суперкаров разных годов выпуска.

В гараже свергнутого сирийского лидера Башара Асада могли обнаружить впечатляющую коллекцию автомобилей. Об этом свидетельствуют кадры, снятые очевидцами и размещенные в соцсетях.

На коротком 41-секундном видео припарковано около 50 автомобилей. Выбор довольно впечатляющий: от внедорожников до суперкаров разных годов выпуска. Начинается видеоряд с двух компактных внедорожников FJ Cruiser и продолжается спортивными Astron Martin, двумя красными Ferrari и одной Lamborghini Diablo.

Также в коллекции диктатора присутствует крупный американский джип Cadillac Escalade, различные седаны BMW, Audi и Mercedes-AMG SLS.

Судя по кадрам, Башару Асаду нужны были автофургоны и лимузины. Независимые эксперты не могут подтвердить, действительно ли на распространенных видео изображен гараж Башара Асада. Опрошенные немецким таблоидом BILD специалисты считают кадры правдоподобными.

Напомним, сирийская оппозиция уже объявила Дамаск "свободным от тирана Асада". При этом диктатор покинул Дамаск, его местонахождение неизвестно.

Фокус также писал о быстром падении 700-тысячного сирийского города Хама. Повстанцы взяли его под контроль за несколько часов.