Повстанці стверджують, що в "Червоній в'язниці" Асада помирають тисячі ув'язнених, — ЗМІ

Стверджується, що на підземних поверхах в'язниці Седна знаходяться камери, де утримуються ув'язнені. І доступу туди поки що немає.

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Сирійські повстанці, займаючи міста, відпускали з в'язниць ув'язнених. Тепер, після того, як Башар Асад із сім'єю втік із Дамаска, черга дійшла до сумнозвісної в'язниці Седна, яку також прозвали "Червоною в'язницею" і "Людською бійнею". За даними Amnesty International, з 2011 до 2016 року там було страчено щонайменше 13 тисяч людей. Повстанці стверджують, що вони звільнили частину ув'язнених, але частина утримується на підземних поверхах, куди немає доступу. Про це повідомляє ВВС.

Звільнення ув'язнених із "Червоної в'язниці"

В'язниця Седна використовувалася для утримання тисяч ув'язнених, як цивільних осіб, так і антиурядових повстанців, а також політичних в'язнів. Загалом на території Сирії було близько 27 в'язниць, які контролювалися режимом Асада.

Колишній ув'язнений в'язниці, затриманий за участь у мирному протесті, розповів Amnesty International, що в Седнаї ув'язнених примушували обирати між смертю і вбивством когось зі своїх родичів або друзів. Він заявив, що в інших в'язницях також практикувалися тортури, але в Седнаю ув'язнених переводили вмирати.

У в'язниці застосовували широкий спектр нелюдських тортур: від постійних побиттів, сексуальних нападів, обезголовлювання, зґвалтувань і спалень. У 2017 році Державний департамент США заявив, що у в'язниці був побудований крематорій для "утилізації тіл страчених". Тепер під час обшуку було знайдено гідравлічний прес.

Деякі ув'язнені провели в "Червоній в'язниці" роки. Видання цитує The Guardian сирійських журналістів, зазначаючи, що у в'язниці утримувалися жінки і маленькі діти. Один з ув'язнених навіть не знав, що при владі перебуває Башар Асад, оскільки його посадили за часів його батька Хафезе, який помер 2000 року. Також був звільнений Рагад аль-Татарі, льотчик, який відмовився бомбити місто Хама під час повстання проти Хафеза Асада в 1980-х роках. Зазначається, що він був в ув'язненні 43 роки. Повідомляється, що багато ув'язнених вкрай виснажені, або втратили розум. Одного з них упізнали родичі, сказавши, що студент-медик зник 13 років тому, коли йому було 20 років.

Звільнення ув'язнених із "Червоної в'язниці"

На свободу вийшов 63-річний письменник Башар Бахум, який розповів журналістам, що його мали стратити 8 грудня після семи місяців ув'язнення. Коли двері його камери відчинили, він думав, що це тюремники.

8 грудня 2024 року в'язниця була захоплена повстанськими силами, коли вони просувалися в Дамаск. Адміністрація в'язниці погодилася здати в'язницю повстанським силам в обмін на їхнє безпечне виведення. Після захоплення ув'язнених, які залишилися в "білій" частині в'язниці Седна, було звільнено з камер. Але зазначається, що ув'язнені залишилися в підземній, "червоній" частині в'язниці.

Звільнення ув'язнених із "Червоної в'язниці"

Нібито ці рівні знаходяться за металевими дверима і потрапити туди можна тільки через лабіринт тунелів. В адміністрації провінції Дамаск стверджують, що ув'язнених можна побачити на камерах відеоспостереження, але є побоювання, що вони можуть незабаром "задихнутися", якщо камери не провітрюватимуться.

Влада назвала цифру в 100 000 осіб, які опинилися в пастці під в'язницею, хоча ця цифра не була перевірена. Адміністрація провінції Дамаск звернулася в соціальних мережах до колишніх солдатів і працівників в'язниць режиму Башара Асада з проханням надати повстанським силам коди до електронних підземних дверей.

Сирійська група цивільної оборони "Білі шоломи" заявила, що направила "спеціалізовані аварійно-рятувальні загони", яким допомагає гід, знайомий із плануванням в'язниці, щоб допомогти повстанцям звільнити затриманих.

Група "Білі шоломи" публікую фото з в'язниці Седна

У мережі опубліковано відеоролики, на яких видно, що біля в'язниці зібралися сотні людей, які сподіваються щось дізнатися про своїх рідних. А повстанці ламають бетонні стіни, нібито щоб дістатися до ув'язнених. Наразі "Білі шоломи" не підтверджують, що було знайдено таємні двері та тунелі, які ведуть до підземних приміщень.

Раніше Башар Асад відкидав звинувачення в тому, що його режим убив тисячі ув'язнених у в'язниці Седна і використовував секретний крематорій для утилізації їхніх останків у 2017 році.

Він також назвав твердження Держдепартаменту США про те, що в цій жорстокій військовій в'язниці щодня вішають до 50 осіб, "новою голлівудською історією, відірваною від реальності".

Нагадаємо, Башар Асад із сім'єю втік до Москви, де йому було надано притулок. Тим часом у його палаці виявили колекцію дорогих автомобілів. А під будинком його брата — цілу мережу прекрасно обладнаних тунелів.