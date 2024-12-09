От "Розы пустыни" до "Леди Макбет": что известно о жене Башара Асада

Асма Аль-Асад выросла в Лондоне и даже была героиней Vogue. Но теперь, незадолго до 24-й годовщины свадьбы была вынуждена сбежать с мужем из Сирии.

Башар Асад, который правил Сирией с 2000 года, и его семья прибыли в Москву и получили убежище "из гуманитарных соображений", сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источник в Кремле. Сообщение положило конец домыслам о местонахождении бывшего президента Сирии, который, как сообщили в МИД РФ, "принял решение уйти с поста президента и покинул страну, дав указание о мирной передаче власти". С ним отправилась и его жена Асма, выросшая в Британии, которая успела пройти путь от олицетворением женского движения за освобождение на Ближнем Востоке до объекта ненависти и порицания. Об этом пишет Daily Mail.

Выйдя замуж за Башара Асада, Асма завоевыла сердца своими стильными образами, успешной карьере в банковской сфере и светскому британскому воспитанию.

Асма Асад Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Она родилась в Лондоне в 1975 году в семье Фаваза Ахраса, успешного кардиолога в частной больнице Кромвеля, и матери Сахар, высокопоставленного сирийского дипломата. Она была отправлена ​​в Королевский колледж в Мэрилебоне, где плата за обучение составляет почти 9000 фунтов стерлингов за семестр.

Затем в 1996 году она окончила Королевский колледж в Лондоне, получив степень в области компьютерных наук и французской литературы, и начала карьеру в сфере инвестиционного банкинга в крупных компаниях, включая Deutsche Bank и JPMorgan.

Четыре года спустя она вышла замуж за Асада, которому сейчас 59 лет, в Сирии в том же году, когда он взял под контроль страну после смерти своего отца Хафеза Асада, который умер в возрасте 69 лет.

У них трое детей в возрасте от 19 до 23 лет, и предположительно они находятся вместе со своими родителями в поисках безопасного убежища.

Асма Асад и Башар Асад в Париже в 2010 году Фото: Getty Images

На международной арене первая леди Сирии производила впечатление скромной женщины: ее сдержанная одежда и фотогеничность, а ее лицо без чадры символизировали репутацию Сирии как страны, где женщины пользуются относительной свободой.

Этот образ, казалось, закрепился, когда в феврале 2010 года журнал Vogue взял у нее интервью и назвал Асму "Розой в пустыне", назвав ее "самой свежей и притягательной из первых леди". В итоге материал положил конец журналистской карьере Джульет Джоан Бак.

Номер Vogue с интервью Асмы Асад Фото: Соцсети

Однако в 2011 году в Сирии началась война между повстанцами и регулярной армией из-за жестокого репрессивного режима Асада, и репутация страны как открытой и светской была подорвана.

Считается, что именно скромная и улыбчивая Асма организовала тайный лабиринт комитетов, которыми руководил ее приспешник, контролировавший все: от доступа к Интернету до сниженных продовольственных пайков.

Ее империя распространялась и на распределение иностранной помощи — по сути, она контролировала, кто и когда что получал. В 2012 году The Guardian опубликовала электронные письма, утекшие из личных аккаунтов пары, которые показали, что Асма потратила десятки тысяч долларов на одежду, "ювелирные изделия с золотом и драгоценными камнями, люстры, дорогие шторы и картины". Упоминалась ваза за 2802 доллара из Harrods в Лондоне и пара туфель Christian Louboutin с кристаллами за 4000 долларов.

Асма Асад в Китае Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

По мере того, как ее роль в диктатуре Асада росла, она не смогла сохранить свой изначальный образ освобожденной женщины, находящейся в самом центре власти в мусульманской стране, а стало ясно, что она верная соратница своего мужа.

Личным провалом для нее стал тот момент, когда в 2012 году Vogue удалил интервью с ней со своего сайта из-за общественной реакции на войну в Сирии.

Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась ее публичная репутация, ее по-прежнему можно было увидеть на международной арене, когда первая леди Сирии встречалась с главами государств Европы.

Однако ее роль в финансовой политике Сирии принесла ей широко распространенное и незавидное прозвище "Леди Макбет" как среди повстанцев, так и среди комментаторов.

Через четыре дня чета Асадов будет отмечать 24-ю годовщину своей свадьбы, причем, несомненно, в обстановке, менее благоприятной, чем их бывшая роскошная резиденция власти в столице Сирии Дамаске. Но где именно они разделят этот брачный момент, учитывая, что их династия развалилась, а ясной картины будущего нет, остается только догадываться.

Где бы ни оказались госпожа Асад и ее опальный муж в ближайшие годы, будь то в Москве или Тегеране, им предстоит долгий путь обратно в Дамаск, если они вообще когда-нибудь туда вернутся.

Тем временем, о ее родителях ничего неизвестно. Их дом в Западном Лондоне закрыт, как сообщают соседи. Он расположен в тихом престижном районе, где аккуратный особняк можно приобрести за миллион фунтов стерлингов. Подъездная дорога к дому родителей Асмы Асад содержится в безупречном состоянии, а живая изгородь подстрижена.

Известно также, что в 2018 году у нее диагностировали рак груди, год спустя Асма сообщила, что полностью здорова. В 2024 году администрация президента Сирии сообщила, что у первой леди диагностирован лейкоз.

У Башара Асада и Асмы трое детей

Хафез (родился в 2001 году), назван в честь дедушки. Известно, что в 2023 году Хафез с отличием окончил механико-математический факультет МГУ, получив степень магистра математики. Он защитил диссертацию по теории чисел. Владеет русским и английским языками. Он также принял сторону своего отца в конфликте, сказав: "Это не гражданская война, это люди захватывают наш дом. Это война против народа. Население и правительство едины против захватчиков, которые захватывают страну".

Хафез Асад вместе с матерью в Москве Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Про Зейн Асад (родилась в 2003 году) известно крайне мало. В 2020 году оппозиционные СМИ писали, что молодой военный сирийской армии исчез после того, как опубликовал в соцсетях видео, в котором признавался в любви к ней. Также она пару раз появлялась на публике в качестве волонтера из Сирийского фонда развития, который курировала ее мать.

Про младшего, Карима, известно только то, что он родился в 2004 году. И несколько раз появлялся на фото вместе с родителями.

Башар Асад с женой Асмой и детьми Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Напомним, повстанцы заняли Дамаск и обнаружили, что в своем дворце Башар Асад собрал огромную коллекцию дорогих автомобилей.

А под домом его брата Махера Асада были найдена огромная сеть туннелей с убежищами и бронированными дверями.