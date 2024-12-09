Від "Троянди пустелі" до "Леді Макбет": що відомо про дружину Башара Асада

Асма Аль-Асад виросла в Лондоні і навіть була героїнею Vogue. Але тепер, незадовго до 24-ї річниці весілля була змушена втекти з чоловіком із Сирії.

Башар Асад, який правив Сирією з 2000 року, і його сім'я прибули до Москви та отримали притулок "з гуманітарних міркувань", повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на джерело в Кремлі. Повідомлення поклало край домислам про місцеперебування колишнього президента Сирії, який, як повідомили в МЗС РФ, "ухвалив рішення піти з посади президента і залишив країну, давши вказівку про мирну передачу влади". З ним вирушила і його дружина Асма, яка виросла в Британії і встигла пройти шлях від уособленням жіночого руху за звільнення на Близькому Сході до об'єкта ненависті й осуду. Про це пише Daily Mail.

Вийшовши заміж за Башара Асада, Асма завоювала серця своїми стильними образами, успішною кар'єрою в банківській сфері та світським британським вихованням.

Асма Асад Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Вона народилася в Лондоні 1975 року в сім'ї Фаваза Ахраса, успішного кардіолога в приватній лікарні Кромвеля, і матері Сахар, високопоставленого сирійського дипломата. Її відправили до Королівського коледжу в Мерілебоні, де плата за навчання становить майже 9000 фунтів стерлінгів за семестр.

Потім 1996 року вона закінчила Королівський коледж у Лондоні, отримавши ступінь у сфері комп'ютерних наук і французької літератури, і почала кар'єру у сфері інвестиційного банкінгу у великих компаніях, зокрема в Deutsche Bank і JPMorgan.

Чотири роки потому вона вийшла заміж за Асада, якому зараз 59 років, у Сирії того самого року, коли він узяв під контроль країну після смерті свого батька Хафеза Асада, який помер у віці 69 років.

У них троє дітей віком від 19 до 23 років, і, ймовірно, вони перебувають разом зі своїми батьками в пошуках безпечного притулку.

Асма Асад і Башар Асад у Парижі 2010 року Фото: Getty Images

На міжнародній арені перша леді Сирії справляла враження скромної жінки: її стриманий одяг і фотогенічність, а її обличчя без чадри символізували репутацію Сирії як країни, де жінки користуються відносною свободою.

Цей образ, здавалося, закріпився, коли в лютому 2010 року журнал Vogue взяв у неї інтерв'ю і назвав Асму "Трояндою в пустелі", назвавши її "найсвіжішою і найпривабливішою з перших леді". У підсумку матеріал поклав кінець журналістській кар'єрі Джульєт Джоан Бак.

Номер Vogue з інтерв'ю Асми Асад Фото: Соцмережi

Однак 2011 року в Сирії почалася війна між повстанцями і регулярною армією через жорстокий репресивний режим Асада, і репутація країни як відкритої і світської була підірвана.

Вважається, що саме скромна й усміхнена Асма організувала таємний лабіринт комітетів, якими керував її посіпака, що контролював усе: від доступу до Інтернету до знижених продовольчих пайків.

Її імперія поширювалася і на розподіл іноземної допомоги — по суті, вона контролювала, хто і коли що отримував. У 2012 році The Guardian опублікувала електронні листи, які витекли з особистих акаунтів пари, які показали, що Асма витратила десятки тисяч доларів на одяг, "ювелірні вироби із золотом і дорогоцінним камінням, люстри, дорогі штори і картини". Згадувалася ваза за 2802 долари з Harrods у Лондоні та пара туфель Christian Louboutin з кристалами за 4000 доларів.

Асма Асад у Китаї Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

У міру того, як її роль у диктатурі Асада зростала, вона не змогла зберегти свій початковий образ звільненої жінки, яка перебуває в самому центрі влади в мусульманській країні, а стало зрозуміло, що вона вірна соратниця свого чоловіка.

Особистим провалом для неї став той момент, коли 2012 року Vogue видалив інтерв'ю з нею зі свого сайту через суспільну реакцію на війну в Сирії.

Незважаючи на проблеми, з якими зіткнулася її публічна репутація, її, як і раніше, можна було побачити на міжнародній арені, коли перша леді Сирії зустрічалася з главами держав Європи.

Однак її роль у фінансовій політиці Сирії принесла їй широко поширене і незавидне прізвисько "Леді Макбет" як серед повстанців, так і серед коментаторів.

Через чотири дні подружжя Асадів відзначатиме 24-ту річницю свого весілля, причому, безсумнівно, в обстановці, менш сприятливій, ніж їхня колишня розкішна резиденція влади в столиці Сирії Дамаску. Але де саме вони розділять цю шлюбну мить, з огляду на те, що їхня династія розвалилася, а ясної картини майбутнього немає, залишається тільки здогадуватися.

Де б не опинилися пані Асад та її опальний чоловік найближчими роками, чи то в Москві, чи то в Тегерані, на них чекає довгий шлях назад у Дамаск, якщо вони взагалі коли-небудь туди повернуться.

Тим часом, про її батьків нічого невідомо. Їхній будинок у Західному Лондоні закритий, як повідомляють сусіди. Він розташований у тихому престижному районі, де акуратний особняк можна придбати за мільйон фунтів стерлінгів. Під'їзна дорога до будинку батьків Асми Асад утримується в бездоганному стані, а живопліт підстрижено.

Відомо також, що 2018 року в неї діагностували рак грудей, рік потому Асма повідомила, що повністю здорова. У 2024 році адміністрація президента Сирії повідомила, що у першої леді діагностовано лейкоз.

У Башара Асада та Асми троє дітей

Хафез (народився 2001 року), названий на честь дідуся. Відомо, що 2023 року Хафез із відзнакою закінчив механіко-математичний факультет МДУ, здобувши ступінь магістра математики. Він захистив дисертацію з теорії чисел. Володіє російською та англійською мовами. Він також став на бік свого батька в конфлікті, сказавши: "Це не громадянська війна, це люди захоплюють наш будинок. Це війна проти народу. Населення і уряд єдині проти загарбників, які захоплюють країну".

Хафез Асад разом із матір'ю в Москві Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Про Зейн Асад (народилася 2003 року) відомо вкрай мало. У 2020 році опозиційні ЗМІ писали, що молодий військовий сирійської армії зник після того, як опублікував у соцмережах відео, у якому зізнавався в коханні до неї. Також вона кілька разів з'являлася на публіці як волонтерка із Сирійського фонду розвитку, який курирувала її мати.

Про молодшого, Каріма, відомо тільки те, що він народився 2004 року. І кілька разів з'являвся на фото разом із батьками.

Башар Асад із дружиною Асмою та дітьми Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Нагадаємо, повстанці зайняли Дамаск і виявили, що у своєму палаці Башар Асад зібрав величезну колекцію дорогих автомобілів.

А під будинком його брата Махера Асада було знайдено величезну мережу тунелів зі сховищами і броньованими дверима.