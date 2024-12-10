Сбежавший из Сирии Асад может поселиться в элитных апартаментах "Москва-Сити" (фото)

По данным СМИ, семья Башара Асада купила за 40 млн долларов в "Москва-Сити" не менее 18 роскошных объектов. Престижные апартаменты включают эксклюзивную отделку и панорамные виды.

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Бежавший из Сирии диктатор Башар Асад может поселиться в элитном районе "Москва-Сити" после предоставления ему убежища. Его семья владеет более чем 20 элитными объектами в российской столице, сообщил немецкий таблоид Bild.

В деловом центре "Москва-Сити" имеются престижные апартаменты с эксклюзивной отделкой и панорамными видами. Там предпочитают жить представители российской элиты.

Один из небоскребов "Москва-Сити" вошел в число самых высоких зданий в Европе

Квартира площадью 538 квадратных метров на 69-м этаже с мраморным полом, колоннами и 360-градусным обзором стоит около 10 миллионов евро. Один из небоскребов комплекса высотой 302 метров вошел в число самых высоких зданий в Европе.

Газета Financial Times уточняет, что в "Москва-Сити" находится не менее 18 роскошных апартаментов, купленных семьей Башара Асада. Стоимость недвижимости, приобретенной Москве за последние шесть лет, оценивается в 40 млн долларов. Целый ряд компаний участвовали в выводе активов диктатора из Дамаска и помогали обойти ему международные санкции.

Семья Асада давно имеет тесные связи с Россией: старший сын Хафез закончил аспирантуру в Москве, а жена диктатора Асма присутствовала на его выпускной церемонии, указывают авторы материала.

Международное сообщество требует привлечь Башара Асада к ответственности за преступления его режима. Эксперты убеждены, что Путин, обвиняемый в многочисленных военных преступлениях, не пойдет на такой шаг.

Напомним, СМИ ранее выяснили, сколько Башар Асад заработал денег на незаконной продаже наркотического препарата каптагон. Доход в три раза превысил все мексиканские картели.

Фокус ранее писал, что известно о лидере террористической группировки "Хаят Тахрир Аль-Шам" Абу Мухаммаде аль-Джолани, который начал наступление повстанцев в Сирии. Лидер сирийской оппозиции два года действовал в тени.