За его голову назначено 10 миллионов долларов, а несмотря на изменение имиджа, Джолани и его группа вызывают беспокойство из-за возможных нарушений ими прав человека и связей с террористическими группами.

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Абу Мухаммад аль-Джолани, лидер террористической группировки ХаятТахрир Аль-Шам, возглавил молниеносное наступление повстанцев в Сирии с целью свержения режима президента страны Башара Асада. Это удалось сделать за несколько дней. Кто такой Абу Мухаммад аль-Джолани, бывший боевик, за голову которого назначили вознаграждение в 10 миллионов долларов, пишет издание The Guardian.

Джолани возглавляет группу "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которая укоренена в сирийское отделение "Аль-Каиды" и заявляет, что целью его наступления является свержение правления президента Башара аль-Асада.

"Когда мы говорим о целях, то целью революции остаётся свержение этого режима. Это наше право использовать все доступные средства для достижения этой цели", — сказал Джолани в интервью западным СМИ.

Лидер сирийских повстанцев 2 года действовал в тени. Он перестал носить тюрбан, который носят джихадисты, вместо этого часто отдавая предпочтение военной форме.

Абу Мохаммед аль-Джолани

После разрыва связей с Аль-Каидой в 2016 году Джолани пытался показать себя более умеренным лидером.

"Он прагматичный радикал. В 2014 году он был на пике своего радикализма. С тех пор он смягчил свою риторику", — сказал Томас Пьерре, специалист по политическому исламу, имея в виду период войны, когда Джолани пытался конкурировать с джихадистской группировкой "Исламское государство".

Был в рядах Аль-Каиды, но заявил, что не имеет планов атаковать Запад

Джолани родился в 1982 году в состоятельной семье и вырос в Маззи, элитном районе Дамаска.

Во время наступления, которое он начал 27 ноября, он стал подписывать свои заявления настоящим именем — Ахмед аш-Шараа.

В 2021 году он сказал американскому вещателю PBS, что его боевой псевдоним был ссылкой на его семейные корни на Голанских высотах, утверждая, что его дед был вынужден бежать после аннексии Израилем этой территории в 1967 году.

Согласно новостному веб-сайту Middle East Eye, именно после терактов 11 сентября 2001 года Джолани впервые заинтересовался джихадистским мышлением.

После вторжения США в Ирак он покинул Сирию, чтобы принять участие в войне.

Он присоединился к "Аль-Каиде" в Ираке, возглавляемой Абу Мусабом аль-Заркави, и впоследствии был заключен в тюрьму на 5 лет, что помешало ему подняться в рядах джихадистской организации.

В марте 2011 года, когда в Сирии вспыхнуло восстание против правления Асада, он вернулся домой и основал Фронт ан-Нусра, сирийское отделение Аль-Каиды.

Абу Мохаммед аль-Джолани

В 2013 году он отказался присягнуть на верность Абу Бакру аль-Багдади, который впоследствии стал эмиром группировки "Исламское государство", и вместо этого присягнул на верность Айману аль-Завахири из Аль-Каиды.

В мае 2015 года Джолани заявил, что он, в отличие от "Исламского государства", не намерен атаковать Запад. Он также заявил, что в случае поражения Асада не будет нападений мести против алавитского меньшинства, из которого происходит клан президента.

Он разорвал связи с Аль-Каидой, утверждая, что сделал это, чтобы лишить Запад поводов для нападения на его организацию. По словам специалиста по политическому исламу Пьерре, с тех пор Джолани пытался проложить путь к тому, чтобы стать достойным доверия государственным деятелем.

В январе 2017 года Джолани навязал конкурирующим исламистским группировкам на северо-западе Сирии слияние с HTS, тем самым заявив о контроле над частями провинции Идлиб, которые вышли из-под контроля правительства.

Попытка создания государства в государстве

На территориях, находящихся под его контролем, HTS разработала гражданское правительство и создала подобие государства в провинции Идлиб, одновременно разгромив своих соперников. Во время этого процесса HTS столкнулся с обвинениями от жителей и правозащитных групп в жестоких злоупотреблениях против тех, кто осмеливался выступить, что ООН классифицировала как военные преступления.

Возможно, осознавая страх и ненависть, которые вызвала его группа, Джолани обратился к жителям Алеппо, где проживает значительное христианское меньшинство, пытаясь заверить их, что они не пострадают при его новом режиме.

Он также призвал своих бойцов сохранить безопасность в районах, которые они "освободили" от правления Асада.

"Я думаю, что в первую очередь это просто хорошая политика. Чем меньше у вас паники на местном и международном уровнях и чем больше Джолани выглядит ответственным актером, а не токсичным экстремистом-джихадистом, тем легче станет его работа. Это абсолютно искренне? Конечно, нет. Но это разумно сказать и сделать прямо сейчас", — сказал Арон Лунд, сотрудник мозгового центра Century International.

Считает несправедливым признание своей организации террористической

Как пишет Аljazeera, со ссылкой на слова Хасана Хасана, сирийского эксперта по вооруженным группам в Леванте, Аль-Джолани хочет показать HTS как надежную руководящую структуру в Сирии и возможного партнера в глобальных усилиях в борьбе с терроризмом.

В Идлибе он стремился сотрудничать с другими вооруженными оппозиционными группами, такими как Харакат Нур ад-Дин аль-Зинки, Лива аль-Хак и Джайш аль-Сунна, и избегать предыдущих союзников, таких как Уррас ад-Дин, новое отделение Аль-Каиды в Сирии.

HTS сейчас признана "террористической" организацией ООН, Турцией, США и Европейским Союзом.

Аль-Джолани говорит, что это решение является несправедливым, поскольку его группа отказалась от своей прошлой приверженности в пользу национальной.

"Независимо от заявленных внутренних амбиций аль-Джолани, как главы крупнейшей оппозиционной вооруженной группировки в Сирии, его влияние на страну отзовется на национальном и международном уровнях", — пишет издание.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим Башара Асада в Сирии потерпел крах из-за отсутствия на территории страны значительных сил российской армии, которая сейчас сконцентрирована в Украине.