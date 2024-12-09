Хороший актор і прагматичний радикал: хто такий Абу Мохаммед аль-Джолані, який зніс режим Асада

За його голову призначено 10 мільйонів доларів, а попри зміну іміджу, Джолані та його група викликають занепокоєння через можливі порушення ними прав людини і зв’язки з терористичними групами.

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Абу Мухаммад аль-Джолані, лідер терористичного угруповання ХаятТахрір Аль-Шам, очолив блискавичний наступ повстанців у Сирії з метою повалення режиму президента країни Башара Асада. Це вдалося зробити за кілька днів. Хто такий Абу Мухаммад аль-Джолані, колишній бойовик, за голову якого призначили винагороду в 10 мільйонів доларів, пише видання The Guardian.

Джолані очолює групу "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка вкорінена в сирійське відділення "Аль-Каїди" і заявляє, що метою його наступу є повалення правління президента Башара аль-Асада.

"Коли ми говоримо про цілі, то метою революції залишається повалення цього режиму. Це наше право використовувати всі доступні засоби для досягнення цієї мети", — сказав Джолані в інтерв’ю західним ЗМІ.

Лідер сирійських повстанців 2 роки діяв в тіні. Він перестав носити тюрбан, який носять джихадисти, замість цього часто віддаючи перевагу військовій формі.

Абу Мохаммед аль-Джолані

Після розриву зв’язків із Аль-Каїдою в 2016 році Джолані намагався показати себе більш поміркованим лідером.

"Він прагматичний радикал. У 2014 році він був на піку свого радикалізму. Відтоді він пом’якшив свою риторику", — сказав Томас П'єрре, фахівець із політичного ісламу, маючи на увазі період війни, коли Джолані намагався конкурувати з джихадистським угрупованням "Ісламська держава" .

Був в лавах Аль-Каїди, але заявив, що не має планів атакувати Захід

Джолані народився в 1982 році в заможній сім’ї та виріс у Маззі, елітному районі Дамаска.

Під час наступу, який він розпочав 27 листопада, він почав підписувати свої заяви справжнім іменем — Ахмед аш-Шараа.

У 2021 році він сказав американському мовнику PBS, що його бойовий псевдонім був посиланням на його родинне коріння на Голанських висотах, стверджуючи, що його дід був змушений тікати після анексії Ізраїлем цієї території в 1967 році.

Згідно з новинним вебсайтом Middle East Eye, саме після терактів 11 вересня 2001 року Джолані вперше зацікавився джихадистським мисленням.

Після вторгнення США в Ірак він залишив Сирію, щоб взяти участь у війні.

Він долучився до "Аль-Каїди" в Іраку, очолюваної Абу Мусабом аль-Заркаві, і згодом був ув’язнений на 5 років, що завадило йому піднятися в лавах джихадистської організації.

У березні 2011 року, коли в Сирії спалахнуло повстання проти правління Асада, він повернувся додому і заснував Фронт ан-Нусра, сирійське відділення Аль-Каїди.

Абу Мохаммед аль-Джолані

У 2013 році він відмовився присягнути на вірність Абу Бакру аль-Багдаді , який згодом став еміром угруповання "Ісламська держава", і замість цього присягнув на вірність Айману аль-Завахірі з Аль-Каїди.

У травні 2015 року Джолані заявив, що він, на відміну від "Ісламської держави", не має наміру атакувати Захід. Він також заявив, що в разі поразки Асада не буде нападів помсти проти алавітської меншини, з якої походить клан президента.

Він розірвав зв'язки з Аль-Каїдою, стверджуючи, що зробив це, щоб позбавити Захід приводів для нападу на його організацію. За словами фахівця з політичного ісламу П’єрре, відтоді Джолані намагався прокласти шлях до того, щоб стати гідним довіри державним діячем.

У січні 2017 року Джолані нав’язав конкуруючим ісламістським угрупованням на північному заході Сирії злиття з HTS, тим самим заявивши про контроль над частинами провінції Ідліб, які вийшли з-під контролю уряду.

Спроба створення держави в державі

На територіях, які перебувають під його контролем, HTS розробила цивільний уряд і створила подобу держави в провінції Ідліб, одночасно розгромивши своїх суперників. Під час цього процесу HTS зіткнувся зі звинуваченнями від жителів і правозахисних груп у жорстоких зловживаннях проти тих, хто наважувався виступити, що ООН класифікувала як військові злочини.

Можливо, усвідомлюючи страх і ненависть, які викликала його група, Джолані звернувся до жителів Алеппо, де проживає значна християнська меншина, намагаючись запевнити їх, що вони не зазнають шкоди за його нового режиму.

Він також закликав своїх бійців зберегти безпеку в районах, які вони "звільнили" від правління Асада.

"Я думаю, що насамперед це просто хороша політика. Що менше у вас паніки на місцевому та міжнародному рівнях і що більше Джолані вбачається відповідальним актором, а не токсичним екстремістом-джихадистом, то легшою стане його робота. Це абсолютно щиро? Звичайно, ні. Але це розумно сказати і зробити прямо зараз", — сказав Арон Лунд, співробітник мозкового центру Century International.

Вважає несправедливим визнання своєї організації терористичною

Як пише Аljazeera, з посиланням на слова Хасана Хасана, сирійського експерта зі збройних груп у Леванті, Аль-Джолані хоче показати HTS як надійну керівну структуру в Сирії та можливого партнера в глобальних зусиллях у боротьбі з тероризмом.

В Ідлібі він прагнув співпрацювати з іншими збройними опозиційними групами, такими як Харакат Нур ад-Дін аль-Зінкі, Ліва аль-Хак і Джайш аль-Сунна, і уникати попередніх союзників, таких як Уррас ад-Дін, нове відділення Аль-Каїди в Сирії.

HTS наразі визнано "терористичною" організацією ООН, Туреччиною, США та Європейським Союзом.

Аль-Джолані говорить, що це рішення є несправедливим, оскільки його група відмовилася від своєї минулої прихильності на користь національної.

"Незалежно від заявлених внутрішніх амбіцій аль-Джолані, як голови найбільшого опозиційного збройного угруповання в Сирії, його вплив на країну відлунить на національному та міжнародному рівнях", — пише видання.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що режим Башара Асада в Сирії зазнав краху через відсутність на території країни значних сил російської армії, яка зараз сконцентрована в Україні.