Рішення ухвалив особисто Путін: у Кремлі підтвердили, що Асад втік з Сирії до РФ

За словами Дмитра Пєскова, російська влада "не зобов'язана" виступати з офіційною заявою про надання Башару Асаду притулку в Росії.

Рішення про надання притулку в Росії президенту Сирії Башару Асаду та його родині ухвалив особисто Володимир Путін. Про це на брифінгу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомила Meduza.

Пєсков підкреслив, що Кремлю "абсолютно необов'язково" виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії.

"Ми не зобов'язані цього робити", — сказав Пєсков.

Водночас він додав, що наразі йому нема чого сказати журналістам про місцеперебування Асада, а зустріч Асада з Путіним в офіційному графіку не передбачена.

Водночас російське пропагандистське видання "ТАСС" повідомило, що посольство Сирії в РФ також підтвердило, що Башар Асад перебуває у Москві.

Говорячи про ситуацію в Сирії загалом, Пєсков сказав, що те, що сталося там, "здивувало весь світ", і Кремль "у цьому разі не виняток".

На думку прессекретар Путіна, на Сирію чекає "дуже непростий період, пов'язаний із нестабільністю", але Кремль підтримуватиме діалог з усіма регіональними країнами "щодо сирійських справ".

Нагадаємо, 8 грудня у мережі показали фото Башара Асада з дружиною, імовірно, в РФ.

У цей же день в ГУР МО з'ясували, чому літак Башара Асада Іл-76 зник із радарів.