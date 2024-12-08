"Я не Янукович, нікуди не поїду": у мережі показали фото Башара Асада з дружиною, імовірно, в РФ

Сирійський диктатор-утікач отримав разом із сім'єю притулок у Росії. Цікаво, що у квітні 2014 року він обіцяв не брати приклад з експрезидента України Віктора Януковича.

Російські медіа повідомляють про прибуття до Москви сирійського диктатора-втікача Башара Асада. Джерело агентства ТАСС у Кремлі розповіло про надання притулку експрезиденту і його родині "з міркувань гуманітарного характеру".

У мережі поширюється фотографія Башара Асада з дружиною Асмою, нібито знята після його прибуття до Москви. Справжність кадру офіційно не підтверджена.

Фото Асада з дружиною в Москві може бути скріншотом старого відео 2013 року

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що фото Асада з дружиною в Москві — скріншот старого відео 2013 року після землетрусу в Сирії, де він відвідує лікарню.

Раніше було невідомо, де перебуває Башар Асад. МЗС Росії заявляло про його переговори "з низкою учасників збройного конфлікту на території Сирії" і нібито рішення "мирно передати владу".

Примітно, що у квітні 2014 року Асад просив передати президенту Росії Володимиру Путіну, що він не має наміру тікати з країни, як це зробив екс-президент Віктор Янукович.

"Передайте Володимиру Володимировичу (Путіну), що я не Янукович, я нікуди не поїду", — говорив він.

Підтримка РФ та Ірану допомагала диктатору зберігати владу, але вже за 10 років Асад все ж повторив "подвиг" Януковича, попросивши в Росії притулок.

Нагадаємо, Росія вдалася до дезінформації для порятунку Асада, його втеча з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення сигналу літака Іл-76.

Фокус уже писав, як сирійська збройна опозиція заходила в Дамаск. Башар Асад покинув столицю Сирії заздалегідь.