У Дамаску горить палац Башара Асада, люди виносять звідти меблі та коштовні речі (фото, відео)

У президентському палаці в Дамаску панує хаос: палає зал прийомів диктатора Башара Асада. Сирійці виносять із будівлі меблі, килими, посуд, прикраси та брендовий одяг.

Збройні формування опозиції в Сирії увійшли і розграбували президентський палац у Дамаску з криками "Аллах Акбар". На відео з місця подій видно задимлення в приміщенні.

У президентському палаці Дамаска почалася пожежа, підпалено зал прийомів у резиденції диктатора, пише агентство AFP. У самому палаці панує хаос: меблі та предмети побуту розкидані по порожніх кімнатах.

Російське агентство ТАСС пізніше зазначило, що масштабної пожежі в палаці Асада в Дамаску не було, невелике загоряння в одному із залів швидко загасили.

Люди продовжують заходити до президентського палацу, у соцмережах поширюють ролики зсередини резиденції: на них видно, як люди виносять із будівлі меблі, килими, посуд, прикраси та брендовий одяг у пакетах із бутиків.

Сирійці також зносять пам'ятники колишньому президенту Сирії Хафезу Асаду по всій країні.

МЗС Росії повідомило, що Башар Асад залишив президентський пост і залишив країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом. Таке рішення він ухвалив після переговорів із низкою учасників збройного конфлікту на території Сирії.

Росія в цих переговорах участі не брала, нинішнє місцезнаходження диктатора невідоме. Російські військові бази на території Сирії перебувають у режимі підвищеної бойової готовності, серйозної загрози їхній безпеці немає.

Фокус уже писав про вражаючу колекцію автомобілів у гаражі Асада. Видно, що диктатор любив спорткари Astron Martin, Ferrari і Lamborghini.

Росія тим часом згортає військову присутність у Сирії. Відзначається початок виведення кораблів з військово-морської бази в Тартусі та перекидання залишків озброєнь з авіабази в Хмеймімі.