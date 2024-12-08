В Дамаске горит дворец Башара Асада, люди выносят оттуда мебель и дорогие вещи (фото, видео)

В президентском дворце в Дамаске царит хаос: пылает зал приемов диктатора Башара Асада. Сирийцы выносят из здания мебель, ковры, посуду, украшения и брендовую одежду.

Вооруженные формирования оппозиции в Сирии вошли и разграбили президентский дворец в Дамаске с криками "Аллах Акбар". На видео с места событий видно задымление в помещении.

В президентском дворце Дамаска начался пожар, подожжен зал приемов в резиденции диктатора, пишет агентство AFP. В самом дворце царит хаос: мебель и предметы быта разбросаны по пустым комнатам.

Российское агентство ТАСС позже отметило, что масштабного пожара во дворце Асада в Дамаске не было, небольшое возгорание в одном из залов быстро потушили.

Люди продолжают заходить в президентский дворец, в соцсетях распространяются ролики изнутри резиденции: на них видно, как люди выносят из здания мебель, ковры, посуду, украшения и брендовую одежду в пакетах из бутиков.

Сирийцы также сносят памятники бывшему президенту Сирии Хафезу Асаду по всей стране.

МИД России сообщило, что Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Такое решение он принял после переговоров с рядом участников вооруженного конфликта на территории Сирии.

Россия в этих переговорах не участвовала, нынешнее местонахождение диктатора неизвестно. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, серьезной угрозы их безопасности нет.

Фокус уже писал о впечатляющей коллекции автомобилей в гараже Асада. Видно, что диктатор любил спорткары Astron Martin, Ferrari и Lamborghini.

Россия тем временем сворачивает военное присутствие в Сирии. Отмечается начало вывода кораблей с военно-морской базы в Тартусе и переброска остатков вооружений с авиабазы в Хмеймиме.