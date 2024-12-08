РФ выводит корабли с сирийской базы в Тартусе и перебрасывает остатки вооружения, — ГУР (карта)

По данным украинской разведки, фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" покинули Тартус и отправились в Средиземное море.

Свержение режима Башара Асада в Сирии повлекло за собой сворачивание российского военного присутствия в стране. В Дамаске оппозиционные силы взяли под контроль резиденцию Асада, правительственные здания и центральный офис национального телевидения, что стало очередным ударом по позициям режима и его союзников. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

После потери Дамаска наступление сил оппозиции распространилось на провинции Латакия, Хама и Тартус. По данным украинской разведки, Россия начала выводить свои корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад предоставил в пользование Кремлю в обмен на военную поддержку.

В ГУР такие действия назвали "позорным бегством российского контингента с территории арабской республики".

Ситуация в Сирии по состоянию на 8 декабря Фото: Главное управление разведки МО Украины

8 декабря фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" покинули Тартус и отправились в Средиземное море.

Кроме того, россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмеймиме.

В ГУР считают, что вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о падении правительства Башара Асада.

По данным источников Reuters, Башар Асад покинул Дамаск на самолете. Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" утверждает, что якобы сбила Ил-76, на борту которого, вероятно, находился президент Асад. В российском МИД заявили, что Асад якобы после переговоров с повстанцами принял решение оставить президентский пост и покинул страну.