Правлению Асада в Сирии наступил конец: повстанцы вошли в столицу — Дамаск, — Reuters

Журналисты отметили, что Башар Асад вылетел в неизвестном направлении. Самолет сначала двигался в сторону прибрежного района Сирии, но потом резко развернулся и исчез с радаров.

Сирийские повстанцы начали входить в столицу Сирии — Дамаск, а президент этого государства Башар Асад вылетел в неизвестном направлении. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в армии Сирии.

В частности офицер сирийской армии сообщил журналистам, что правление президента Башара Асада закончилось после молниеносного наступления повстанцев. Эту информацию он получил он высшего командования армии Сирии.

"Сирийские повстанцы заявили, что Дамаск "теперь свободен от Асада", — говорится в материале.

Журналисты пояснили, что ранее Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, поэтому повстанцы вошли в столицу безо всяких признаков развёртывания армейских подразделений.

Самолет сирийских авиалиний вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то же время, когда стало известно, что столица была захвачена повстанцами, согласно данным сайта Flightradar.

Сначала самолет летел в направлении прибрежного региона Сирии, оплота алавитской секты Асада, но затем резко развернулся и полетел в противоположном направлении в течение нескольких минут, прежде чем исчез с радаров.

Агентству Reuters сразу не удалось установить, кто был на борту самолета.

Отмечается, что тысячи людей на автомобилях и пешком собрались на главной площади Дамаска, размахивая флагами и скандируя "Свободу".

Напомним, 6 декабря сирийские повстанцы объявили о новом направлении наступления — Дамаск.

7 декабря сирийские повстанцы заняли Пальмиру, сражались с правительственными войсками за контроль над ключевым городом Хомс и продвигались к столице Дамаска.