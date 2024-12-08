Правлінню Асада в Сирії настав кінець: повстанці увійшли у столицю — Дамаск, — Reuters

Журналісти зазначили, що Башар Асад вилетів у невідомому напрямку. Літак спочатку рухався в сторону прибережного району Сирії, але потім різко розвернувся та зник з радарів.

Сирійські повстанці почали входити в столицю Сирії — Дамаск, а президент цієї держави Башар Асад вилетів у невідомому напрямку. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в армії Сирії.

Зокрема офіцер сирійської армії повідомив журналістам, що правління президента Башара Асада закінчилося після блискавичного наступу повстанців. Цю інформацію він отримав він вищого командування армії Сирії.

"Сирійські повстанці заявили, що Дамаск "тепер вільний від Асада", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що раніше Асад вилетів з Дамаска у невідомому напрямку, тому повстанці увійшли до столиці без жодних ознак розгортання армійських підрозділів.

Літак сирійських авіаліній вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той самий час, коли стало відомо, що столиця була захоплена повстанцями, згідно з даними сайту Flightradar.

Спочатку літак летів у напрямку прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім різко розвернувся і полетів у протилежному напрямку протягом декількох хвилин, перш ніж зник з радарів.

Агентству Reuters одразу не вдалося встановити, хто був на борту літака.

Зазначається, що тисячі людей на автомобілях і пішки зібралися на головній площі Дамаска, розмахуючи прапорами і скандуючи "Свободу".

Нагадаємо, 6 грудня сирійські повстанці оголосили про новий напрямок наступу — Дамаск.

7 грудня сирійські повстанці зайняли Пальміру, билися з урядовими військами за контроль над ключовим містом Хомс і просувалися до столиці Дамаска.