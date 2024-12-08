РФ виводить кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидає залишки озброєння, — ГУР (карта)

За даними української розвідки, фрегат "Адмирал Григорович" Чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Инженер Трубин" залишили Тартус і вирушили в Середземне море.

Повалення режиму Башара Асада в Сирії спричинило згортання російської військової присутності в країні. У Дамаску опозиційні сили взяли під контроль резиденцію Асада, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення, що стало черговим ударом по позиціях режиму та його союзників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Після втрати Дамаска наступ сил опозиції поширився на провінції Латакія, Хама та Тартус. За даними української розвідки, Росія почала виводити свої кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад надав у користування Кремлю в обмін на військову підтримку.

У ГУР такі дії назвали "ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки".

Ситуація у Сирії станом на 8 грудня Фото: Головне управління розвідки МО України

8 грудня фрегат "Адмирал Григорович" Чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Инженер Трубин" залишили Тартус і вирушили в Середземне море.

Крім того, росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмеймімі.

У ГУР вважають, що ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході.

Нагадаємо, 8 грудня сирійські повстанці увійшли в Дамаск і оголосили про падіння уряду Башара Асада.

За даними джерел Reuters, Башар Асад покинув Дамаск на літаку. Угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" стверджує, що нібито збило Іл-76, на борту якого, ймовірно, перебував президент Асад. У російському МЗС заявили, що Асад нібито після переговорів з повстанцями ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну.