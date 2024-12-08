"Я не Янукович, никуда не уеду": в сети показали фото Башара Асада с женой предположительно в РФ

Беглый сирийский диктатор получил вместе с семьей убежище в России. Примечательно, что в апреле 2014 года он обещал не брать пример с экс-президента Украины Виктора Януковича.

Российские медиа сообщают о прибытии в Москву беглого сирийского диктатора Башара Асада. Источник агентства ТАСС в Кремле рассказал о предоставлении убежища экс-президенту и его семье "из соображений гуманитарного характера".

В сети распространяется фотография Башара Асада с женой Асмой, якобы снятое после его прибытия в Москву. Подлинность кадра официально не подтверждена.

Фото Асада с женой в Москве может быть скриншотом старого видео 2013 года

Позднее в СМИ появилась информация, что фото Асада с женой в Москве — скриншот старого видео 2013 года после землетрясения в Сирии, где он посещает больницу.

Ранее было неизвестно, где находится Башар Асад. МИД России заявляло о его переговорах "с рядом участников вооруженного конфликта на территории Сирии" и якобы решении "мирно передать власть".

Примечательно, что в апреле 2014 года Асад просил передать президенту России Владимиру Путину, что он не намерен бежать из страны, как это сделал экс-президент Виктор Янукович.

"Передайте Владимиру Владимировичу (Путину), что я не Янукович, я никуда не уеду", — говорил он.

Поддержка РФ и Ирана помогала диктатору сохранять власть , но уже через 10 лет Асад все же повторил "подвиг" Януковича, попросив в России убежище.

Напомним, Россия прибегла к дезинформации для спасения Асада, его бегство из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении сигнала самолета Ил-76.

Фокус уже писал, как сирийская вооруженная оппозиция заходила в Дамаск. Башар Асад покинул столицу Сирии заранее.