Бегство Асада из Дамаска: в ГУР МО выяснили, почему самолет диктатора Ил-76 пропал с радаров

Российским спецслужбам пришлось скрывать операцию по вывозу сирийского лидера. Потеря сигнала самолета, по сведениям украинских разведчиков, была спланированным шагом.

Россия использовала тактику дезинформации для спасения сирийского диктатора Башара Асада. Его бегство из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россия прибегла к такой тактике для прикрытия спецоперации по вывозу Асада и ограниченного круга приближенных к нему лиц. Потеря сигнала самолета, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции и летел под их руководством.

В ГУР рассказали о стабильно затруднительном и сокрушительном положении российского контингента в Сирии. Остатки группировки страны-агрессора торопливо собирают вещи, чтобы отчалить по мору и воздуху.

Первыми убежали "шишки" российской армии: вслед за генералом Сергеем Киселем территорию Сирии покинул новоназначенный командующий группировкой войск России генерал Александр Чайко. Ему удалось покомандовать лишь неделю.

Чтобы вывезти остатки вооружения, техники и личного состава, ВС РФ привлекли дополнительные корабли Балтийского флота.

Напомним, вооруженные оппозиционеры вошли и разграбили дворец Башара Асада в Дамаске. Также неизвестные подожгли зал приемов в резиденции диктатора.

Фокус ранее писал, когда сирийские повстанцы начали входить в Дамаск. Асад покинул город заранее, оппозиционеры вошли в столицу без боя с армейскими подразделениями.