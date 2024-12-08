Втеча Асада з Дамаска: у ГУР МО з'ясували, чому літак диктатора Іл-76 зник із радарів

Російським спецслужбам довелося приховувати операцію з вивезення сирійського лідера. Втрата сигналу літака, за відомостями українських розвідників, була спланованим кроком.

Росія використала тактику дезінформації для порятунку сирійського диктатора Башара Асада. Його втеча з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Росія вдалася до такої тактики для прикриття спецоперації з вивезення Асада та обмеженого кола наближених до нього осіб. Втрата сигналу літака, ймовірно, пов'язана з діями екіпажу, який виконував інструкції і летів під їхнім керівництвом.

У ГУР розповіли про стабільно скрутне і нищівне становище російського контингенту в Сирії. Залишки угруповання країни-агресора квапливо збирають речі, щоб відчалити морем і повітрям.

Першими втекли "шишки" російської армії: слідом за генералом Сергієм Киселем територію Сирії покинув новопризначений командувач угруповання військ Росії генерал Олександр Чайко. Йому вдалося покомандувати лише тиждень.

Щоб вивезти залишки озброєння, техніки та особового складу, ЗС РФ залучили додаткові кораблі Балтійського флоту.

Нагадаємо, озброєні опозиціонери увійшли і розграбували палац Башара Асада в Дамаску. Також невідомі підпалили зал прийомів у резиденції диктатора.

Фокус раніше писав, коли сирійські повстанці почали входити в Дамаск. Асад покинув місто заздалегідь, опозиціонери увійшли в столицю без бою з армійськими підрозділами.