Решение принял лично Путин: в Кремле подтвердили, что Асад сбежал из Сирии в РФ

По словам Дмитрия Пескова, российские власти "не обязаны" выступать с официальным заявлением о предоставлении Башару Асаду убежища в России.

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Решение о предоставлении убежища в России президенту Сирии Башару Асаду и его семье принял лично Владимир Путин. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщила Meduza.

Песков подчеркнул, что Кремлю "совершенно необязательно" выступать с официальным заявлением о предоставлении Асаду убежища в России.

"Мы не обязаны этого делать", — сказал Песков.

В то же время он добавил, что пока ему нечего сказать журналистам о местонахождении Асада, а встреча Асада с Путиным в официальном графике не предусмотрена.

В то же время российское пропагандистское издание "ТАСС" сообщило, что посольство Сирии в РФ также подтвердило, что Башар Асад находится в Москве.

Говоря о ситуации в Сирии в целом, Песков сказал, что то, что произошло там, "удивило весь мир", и Кремль "в этом случае не исключение".

По мнению пресс-секретаря Путина, Сирию ждет "очень непростой период, связанный с нестабильностью", но Кремль будет поддерживать диалог со всеми региональными странами "по сирийским делам".

Напомним, 8 декабря в сети показали фото Башара Асада с женой, предположительно, в РФ.

В этот же день в ГУР МО выяснили, почему самолет Башара Асада Ил-76 исчез с радаров.