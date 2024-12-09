Режим Асада пал: США и страны Ближнего Востока поделились тревожными прогнозами по Сирии

Полувековое правление семьи Асадов в Сирии рухнуло в считанные дни. В Вашингтоне по этому поводу отметили, что это было закономерным итогом злодеяний сирийского диктатора.

Внезапное падение режима сирийского диктатора Башара Асада вызвало волны шока по всему Ближнему Востоку и за его пределами. На фоне стремительного захвата Дамаска силами оппозиции, лидеры мировых и региональных держав заняли выжидательную позицию, оценивая последствия и вырабатывая подход к новому этапу сирийского кризиса. О том, с какими настроениями региональные лидеры наблюдают за развитием событий в Сирии рассказали 8 декабря обозреватели Breaking Defense.

Объединенные Арабские Эмираты

Прежде всего по ситуации в Сирии высказался дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. По его словам, крах режима Асада стал "ярким свидетельством политического провала" и подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии. Между тем Эмираты обеспокоены возможным ростом экстремизма в условиях вакуума власти, образовавшегося после падения режима.

"На самом деле нужно подождать и посмотреть. В конечном итоге спасение ситуации будет означать, что Сирия станет надежным национальным государством", — отметил Гаргаш.

Вместе с тем советник добавил, что ему неизвестно бежал ли свергнутый сирийский лидер Башар Асад, и где на данный момент его местонахождение.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия выразила удовлетворение позитивными изменениями, направленными на прекращение кровопролития и сохранение государственных институтов Сирии. Эр-Рияд подчеркнул важность обеспечения безопасности сирийского народа и предотвращения дальнейшего хаоса.

Катар и Турция

Министерство иностранных дел Катара призвало стороны к диалогу для защиты гражданского населения и сохранения национальных институтов. Подчеркивается, что сохранение единства и стабильности государства является приоритетом для предотвращения хаоса и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации.

Высокопоставленный турецкий представитель отметил необходимость помощи сирийскому народу в восстановлении страны, а также призвал к международным усилиям для сдерживания экстремистских группировок.

США

Соединенные Штаты приняли падение режима Асада как "закономерный итог злодеяний сирийского диктатора". Заместитель министра обороны США по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро подчеркнул, что международное сообщество должно работать над урегулированием ситуации в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

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США также пообещали сохранить свое присутствие на востоке Сирии, предотвращать рост влияния ИГИЛ и защищать союзников, таких как Израиль и Иордания, от последствий кризиса.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан обратил внимание на ослабление основных союзников режима Асада — Ирана, "Хезболлы" и России — что, по его мнению, сыграло ключевую роль в падении правительства. Однако США также обеспокоены возможным усилением ИГИЛ в регионе и потенциальным гуманитарным кризисом.

Региональные перспективы

Итак, полувековое правление семьи Асадов в Сирии рухнуло с поразительной быстротой после того, как силы повстанцев, стремительно продвигаясь в сторону Дамаска, в считанные дни взяли под контроль столицу.

Наблюдая за событиями, многие страны региона выразили озабоченность относительно будущего Сирии. Основные вопросы сосредоточены на сохранении территориальной целостности, предотвращении роста экстремизма и создании условий для восстановления государства.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились кадры из дворцов Башара Асада и его окружения. Как выяснилось, они были связаны целой сетью подземных туннелей.