Режим Асада впав: США і країни Близького Сходу поділилися тривожними прогнозами щодо Сирії

Півстолітнє правління сім'ї Асадів у Сирії впало за лічені дні. У Вашингтоні з цього приводу зазначили, що це було закономірним підсумком злодіянь сирійського диктатора.

Раптове падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада викликало хвилі шоку по всьому Близькому Сходу і за його межами. На тлі стрімкого захоплення Дамаска силами опозиції, лідери світових і регіональних держав зайняли вичікувальну позицію, оцінюючи наслідки та виробляючи підхід до нового етапу сирійської кризи. Про те, з якими настроями регіональні лідери спостерігають за розвитком подій у Сирії розповіли 8 грудня оглядачі Breaking Defense.

Об'єднані Арабські Емірати

Насамперед щодо ситуації в Сирії висловився дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш. За його словами, крах режиму Асада став "яскравим свідченням політичного провалу" і підкреслив важливість збереження територіальної цілісності Сирії. Тим часом Емірати стурбовані можливим зростанням екстремізму в умовах вакууму влади, що утворився після падіння режиму.

"Насправді потрібно почекати й подивитися. Зрештою порятунок ситуації означатиме, що Сирія стане надійною національною державою", — зазначив Гаргаш.

Водночас радник додав, що йому невідомо, чи втік повалений сирійський лідер Башар Асад, і де наразі його місцеперебування.

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія висловила задоволення позитивними змінами, спрямованими на припинення кровопролиття і збереження державних інститутів Сирії. Ер-Ріяд наголосив на важливості забезпечення безпеки сирійського народу та запобігання подальшому хаосу.

Катар і Туреччина

Міністерство закордонних справ Катару закликало сторони до діалогу задля захисту цивільного населення та збереження національних інститутів. Підкреслюється, що збереження єдності та стабільності держави є пріоритетом для запобігання хаосу та подальшого погіршення гуманітарної ситуації.

Високопоставлений турецький представник наголосив на необхідності допомоги сирійському народу у відновленні країни, а також закликав до міжнародних зусиль для стримування екстремістських угруповань.

США

Сполучені Штати сприйняли падіння режиму Асада як "закономірний підсумок злодіянь сирійського диктатора". Заступник міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро наголосив, що міжнародна спільнота повинно працювати над урегулюванням ситуації в рамках резолюції 2254 Ради Безпеки ООН.

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США також пообіцяли зберегти свою присутність на сході Сирії, запобігати зростанню впливу ІДІЛ і захищати союзників, таких як Ізраїль і Йорданія, від наслідків кризи.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван звернув увагу на ослаблення основних союзників режиму Асада — Ірану, "Хезболли" і Росії, що, на його думку, зіграло ключову роль у падінні уряду. Однак США також занепокоєні можливим посиленням ІДІЛ у регіоні та потенційною гуманітарною кризою.

Регіональні перспективи

Отже, півстолітнє правління сім'ї Асадів у Сирії завалилося з разючою швидкістю після того, як сили повстанців, стрімко просуваючись у бік Дамаска, за лічені дні взяли під контроль столицю.

Спостерігаючи за подіями, багато країн регіону висловили занепокоєння щодо майбутнього Сирії. Основні питання зосереджені на збереженні територіальної цілісності, запобіганні зростанню екстремізму та створенні умов для відновлення держави.

Раніше повідомлялося, що в соцмережах з'явилися кадри з палаців Башара Асада і його оточення. Як з'ясувалося, вони були пов'язані цілою мережею підземних тунелів.