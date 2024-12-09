800 тисяч росіян воюють в Україні: Зеленський пояснив, чому у Сирії впав режим Асада

За словами президента, падіння режиму Асада обумовлене не лише діями повстанців і їхніх союзників, а й тим, що в Сирії фактично немає російських військових підрозділів. Основні сили російської армії ведуть війну проти України.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що режим Башара Асада в Сирії зазнав краху через відсутність на території країни значних сил російської армії, яка зараз сконцентрована в Україні. Про це він сказав перед зустріччю з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, який прибув з візитом до Києва у понеділок, 9 грудня. Цитату слів президента України наводить "Укрінформ".

"Ми бачимо, що режим Асада впав, бо реально потужних російських військ там немає. Давайте будемо чесними. Всі вони перекинуті до України, всі майже 800 тисяч російських військ знаходяться на території України. І це говорить про те, що армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу", — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості усвідомлення світовою спільнотою, що сила російської армії залежить від успіху українського спротиву. Він підкреслив, що спільна підтримка України є запорукою глобальної стабільності та успіху.

"Якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і в багато різних країн", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 8 грудня сирійські повстанці увійшли в Дамаск і оголосили про падіння уряду Башара Асада. Президент Сирії втік до Росії.

8 грудня в ГУР МО України повідомили, що Росія виводить кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидає залишки озброєння літаками з Хмейміма.