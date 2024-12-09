800 тысяч россиян воюют в Украине: Зеленский объяснил, почему в Сирии пал режим Асада

По словам президента, падение режима Асада обусловлено не только действиями повстанцев и их союзников, но и тем, что в Сирии фактически нет российских военных подразделений. Основные силы российской армии ведут войну против Украины.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что режим Башара Асада в Сирии потерпел крах из-за отсутствия на территории страны значительных сил российской армии, которая сейчас сконцентрирована в Украине. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, который прибыл с визитом в Киев в понедельник, 9 декабря. Цитату слов президента Украины приводит "Укринформ".

"Мы видим, что режим Асада пал, потому что реально мощных российских войск там нет. Давайте будем честными. Все они переброшены в Украину, все почти 800 тысяч российских войск находятся на территории Украины. И это говорит о том, что армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность осознания мировым сообществом, что сила российской армии зависит от успеха украинского сопротивления. Он подчеркнул, что совместная поддержка Украины является залогом глобальной стабильности и успеха.

"Если упадет Украина, Путин вернется и в Сирию, и в Африку, и во много разных стран", — пояснил Зеленский.

Напомним, 8 декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о падении правительства Башара Асада. Президент Сирии сбежал в Россию.

8 декабря в ГУР МО Украины сообщили, что Россия выводит корабли с сирийской базы в Тартусе и перебрасывает остатки вооружения самолетами из Хмеймима.