"Наташ, твою ялинку спиляли": у РФ влада вкрала у людей дерево і заявила, що це "подарунок"

Адміністрація одного з районів Уфи посеред дня спиляла ялинку, яку 20 років вирощували місцеві жителі. Коли обурені росіяни почали вимагати відповідальності, чиновники виправдались наказом "Газпрому".

У Росії адміністрація спиляла ялинку, яку місцеві жителі вирощували протягом 20 років. Про це 5 грудня повідомили у Telegram-каналі "Короче, Уфа".

Адміністрація Демського району міста Уфа зрубала дерево, яке росло на вулиці Локомотивній, і відвезла його до парку поблизу палацу творчості "Оріон". У соцмережах це представили як "подарунок від жителів", але місцеві обурені. Виявилося, що з ними спиляння ялинки не узгоджували та завчасно про такий план не повідомляли.

"Нова виросте", — відповіли в адміністрації телефоном.

Місцева жителька наголосила, що ялинка була посаджена не містом, а власником житла. Вона назвала дії влади протиправними та закликала притягнути причетних до відповідальності з відшкодуванням збитків.

Адміністрація свою вину заперечує. Влада стверджує, що дерево росло в охоронній зоні надземного газопроводу за територією будинку, а у листопаді спеціалісти "Газпрому" нібито наказали до 15 грудня очистити зону від дерев і чагарників. Однак "добродушні" чиновники вирішили не утилізовувати дерево, а встановити у сквері на радість містян.

Ялинка, яку адміністрація спиляла без дозволу сім'ї, яка її вирощувала Фото: Соцмережi

У соцмережах зазначають, що поруч зі зрубленою ялинкою росте ще одна, але "менш гарна", і вона, на диво, газопроводу не заважає. На запитання, чому дерево десятиліттями не чіпали, в адміністрації відповісти не змогли, але запевнили, що більшість жителів будинку були не проти вирубки.

"Ми її кожен Новий рік вбирали! Ми всім серцем любили нашу ялинку, а сьогодні від неї залишився пень", — поскаржилась сім’я.

Мешканка Наталя розповіла, що посадила ялинку разом із чоловіком, коли у них народилася донька. З її слів, у кожного будинку посаджена ялинка, а зрубали лише одну. Росіянка поскаржилася, що нещодавно перенесла операцію на серці, і їй "дуже образливо".

"Я сьогодні взагалі всю ніч не спала через цю ялинку", — поділилась вона.

Наталя переконана, що з-поміж усіх ялинок обрали саме їхню, бо була гарна та пухнаста. Вона пояснила, що спиляне дерево повезли в парк та встановили "на радість адміністрації". Жінці ніхто не дзвонив та про плани зрубати ялинку не повідомляв.

"Я була на роботі. І мені тільки вчора ввечері подзвонили й сказали: "Наташ, твою ялинку спиляли". Я була в шоці, мене всю ніч трусило", — згадала місцева.

Зранку жінка поїхала в адміністрацію, але повернути зрубане дерево неможливо, а перепрошувати в адміністрації не налаштовані. Там виправдовуються "охоронною зоною" та газовим трубопроводом.

Нагадаємо, у росЗМІ інформували, що росіянин вирішив назвати дитину на честь балістичної ракети — "Орешница". Серед його інших варіантів є "Путніца" та "Спутніца", на честь президента РФ.

У Норвегії жорстоко висміяли 20-метрову новорічну ялинку, привезену з Великої Британії. Один з місцевих жителів поскаржився, що вкотре відчуває себе приниженим.