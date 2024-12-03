Спалахнуло на 700 км: в Якутії упав астероїд, який яскраво горів під час польоту (відео)

Спалах від падіння астероїда в Якутії бачили на відстані до 1 тисячі км, розповіли російські науковці. Орієнтовний розмір об'єкта, який упав на РФ — від пів метра до метра. Про негативні наслідки падіння інформації не надходило.

Жителі південних регіонів Якутії у РФ пізно увечері побачили яскравий спалах в небі. На відео з місця подій чути гул і видно небесне тіло, яке пролетіло з одного боку горизонту на інший. У росЗМІ процитували російських науковців, наприклад, Стаса Короткого і Віктора Гороховського, які повідомили, що ідеться про об'єкт розміром до метра, а виявили його американці. Кадри падіння астероїда опублікували у Telegram-каналі "Раньше всех. Ну почти".

Про падіння астероїда ідеться у повідомленні в Telegram Уральського федерального університету. Орієнтовний час падіння — о 19:17 (або 19:14) за Москвою. Місце — між населеними пунктами Олекмінськ та Ленськ. Астроном Стас Короткий заявив "РИА Новости", що яскравість об'єкта — як "світло від кількох Місяців". Також він визнав, що тіло, розміром до 1 м, виявили в обсерваторії в США: історично це 11-ий випадок точного передбачення. Відстань, на якій побачать спалах — від 500 до 1 тис. км, заявив астроном. Деякі деталі також додало видання ТАСС, навівши слова професора Олександра Родіна. Родін повідомив, що номер астероїда — C0WEPC5. "Роскосмос" також розповів про небесне тіло, уточнивши, що його розміри — від 50 см до 2 м.

Падіння астероїда - попередження від Уральського університету Фото: Скриншот Падіння астероїда - деталі про тіло 3 грудня над Якутією Фото: Скриншот

На Google maps можна відшукати населені пункти в Якутії, де бачили падіння астероїда. Найближчі космодроми РФ, "Свободный" і "Восточный" — за 1 тис. км на південний схід від точки спостережень.

Падіння астероїда - точка спостереження в Якутії 3 грудня Фото: Скриншот

На порталі NASA не відшукалось інформації про падіння астероїда в РФ. Натомість там є дані про найближчі космічні об'єкти, які пройдуть мимо Землі 3 та 4 грудня. Наприклад, 3 грудня — це астероїд розміром з автобус (за 700 тис. км від планети), розміром з будинок (за 900 тис. км), розміром зі стадіон (за 3 млн км).

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші випадки падіння небесних тіл в РФ. Один з таких випадків, зокрема, стався у березні 2024 році. Населення Далекого Сходу помітило дивне сяйво у небі. Невідомий об'єкт пролетів над Хабаровськом, Владивостоком і в польоті розпався на шматки. При цьому у РФ звернули увагу, що поруч — космодроми, де міг відбутись запуск супутника.

Нагадуємо, у вересня речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував аварію з ракетою "Сармат", яка вибухнула посеред полігону. У січні 2024 року видання The Washington Post розповіло про список з 500 НЛО, які зафіксували науковці в США, і про кількість випадків, для яких не знайшли прийнятного пояснення.