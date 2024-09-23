Катастрофа з ракетою "Сармат": у Кремлі прокоментували інцидент на космодромі

Речник президента РФ Володимира Путіна нічого не зміг сказати про підрив ракети "Сармат" посеред полігону, написали росЗМІ. Про інцидент третій день поспіль мовчить російське Міноборони.

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Кремль офіційно не визнав невдале випробування ракети "Сармат", яка підірвалась під час випробувань на полігоні "Плесецьк". Сліди пуску і майже 100-метрову яму видно з супутника, при цьому російська влада стверджує, що нічого не чула про інцидент. Позицію Кремля під час брифінгу оприлюднив речник президента РФ Дмитро Пєсков, ідеться на порталі росЗМІ "Коммерсантъ".

Журналісти опублікували відповідь Пєскова щодо підриву ракети "Сармат". Речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що у Кремлі нічого не чули про подібний інцидент. На його думку, за коментарями краще звернутись до Міноборони РФ.

"Ми не маємо ніякої інформації щодо цього. Це швидше питання, яке стосується компетенції наших військових, тому я рекомендую туди звертатися", — процитувало видання слова Пєскова.

В Telegram-каналі Міноборони РФ остання згадка про ракету "Сармат" опублікована 19 грудня 2023 року. У дописі цитують заяву тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу, який заявив, що стратегічний ракетний комплекс начебто встановили на бойове чергування. Остання згадка про космодром "Плесецьк" — 17 вересня: відбувся успішний пуск ракети-носія "Ангара-1.2" з супутниками на борту.

Ракета "Сармат" — деталі випробувань

Зазначимо, 22 вересня OSINT-аналітик MT_Anderson опублікував супутникові фото космодрому після невдалого пуску ракети "Сармат", яке відбулось 21 вересня. На фото видно вирву діаметром близько 62 метрів посеред майданчика. Аналітик зробив висновок, що ракета підірвалась або всередині пускової шахти, або відразу над нею.

Ракета "Сармат" - як виглядає космодром після випробувань 21 вересня Фото: @MT_Anderson

Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили інцидент на космодромі. Крім того, вони зауважили, що це четвертий невдалий пуск стратегічної ракети, яка, згідно з заявами росіян, може долетіти до Лондона протягом трьох хвилин. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", пояснив, що раптові випробування говорять про те, що росіяни знов спробували шантажувати світ ударом атомної бомби, але щось пішло не так.

Тим часом напередодні подій з "Сарматом" з'явилась заява спікера Держдуми В'ячеслава Володіна. Російський топчиновник пригрозив Заходу ядерним ударом з застосуванням цієї ракети. Удар мав би відбутись після того, як західні партнери скасують заборону Україні бити по РФ далекобійними ракетами.

Нагадуємо, 22 вересня OSINT-аналітик Джордж Баррос показав вигляд космодрому "Плесецьк" у кращій якості: видно пошкодження пускової шахти і території навколо. Водночас західне видання The Washington Post дослідило можливі відповіді Путіна на дії Заходу: ядерні і неядерні.