Катастрофа с ракетой "Сармат": в Кремле прокомментировали инцидент на космодроме

Представитель президента РФ Владимира Путина ничего не смог сказать о подрыве ракеты "Сармат" посреди полигона, написали росСМИ. Об инциденте третий день подряд молчит российское Минобороны.

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Кремль официально не признал неудачное испытание ракеты "Сармат", которая подорвалась во время испытаний на полигоне "Плесецк". Следы пуска и почти 100-метровую яму видно со спутника, при этом российские власти утверждают, что ничего не слышали об инциденте. Позицию Кремля во время брифинга обнародовал спикер президента РФ Дмитрий Песков, говорится на портале росСМИ "Коммерсантъ".

Журналисты опубликовали ответ Пескова относительно подрыва ракеты "Сармат". Представитель президента РФ Владимира Путина заявил, что в Кремле ничего не слышали о подобном инциденте. По его мнению, за комментариями лучше обратиться в Минобороны РФ.

"Мы не имеем никакой информации по этому поводу. Это скорее вопрос, который касается компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться", — процитировало издание слова Пескова.

В Telegram-канале Минобороны РФ последнее упоминание о ракете "Сармат" опубликовано 19 декабря 2023 года. В заметке цитируется заявление тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, который заявил, что стратегический ракетный комплекс якобы установили на боевое дежурство. Последнее упоминание о космодроме "Плесецк" — 17 сентября: состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" со спутниками на борту.

Ракета "Сармат" — детали испытаний

Отметим, 22 сентября OSINT-аналитик MT_Anderson опубликовал спутниковые фото космодрома после неудачного пуска ракеты "Сармат", которое состоялось 21 сентября. На фото видно воронку диаметром около 62 метров посреди площадки. Аналитики сделал вывод, что ракета подорвалась или внутри пусковой шахты, или сразу над ней.

Ракета "Сармат" — как выглядит космодром после испытаний 21 сентября Фото: @MT_Anderson

Аналитики Института изучения войны подтвердили инцидент на космодроме. Кроме того, они отметили, что это четвертый неудачный пуск стратегической ракеты, которая, согласно заявлениям россиян, может долететь до Лондона в течение трех минут. Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", пояснил, что внезапные испытания говорят о том, что россияне вновь попытались шантажировать мир ударом атомной бомбы, но что-то пошло не так.

Между тем накануне событий с "Сарматом" появилось заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Российский топ-чиновник пригрозил Западу ядерным ударом с применением этой ракеты. Удар должен был бы состояться после того, как западные партнеры отменят запрет Украине бить по РФ дальнобойными ракетами.

Напоминаем, 22 сентября OSINT-аналитик Джордж Баррос показал вид космодрома "Плесецк" в лучшем качестве: видно повреждения пусковой шахты и территории вокруг. В то же время западное издание The Washington Post исследовало возможные ответы Путина на действия Запада: ядерные и неядерные.