"Никто в мире не знает": эксперт озвучил детали провала при запуске ракеты РС-28 "Сармат"

По мнению руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, непредсказуемое оружие противника представляет куда большую угрозу, чем высокоточные ракеты. К примеру, при испытании "Булавы" норвежцы наблюдали необъяснимые природные явления.

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Испытанием межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" Россия стремится показать миру ввод в эксплуатацию нового "супероружия", что является частью ядерного шантажа со стороны Владимира Путина. Об этом в эфире радио NV рассказал эксперт Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

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Эксперт прокомментировал неудачи России в испытаниях ракеты РС-28 "Сармат". Он отметил, что такие провальные запуски не являются новостью, упомянув взрыв "Сармата" в феврале 2022 года. Несмотря на это, в сентябре 2023 года российское Министерство обороны заявило о том, что ракета поставлена на боевое дежурство.

"Скрыть взрыв ракеты такого баллистического класса очень сложно. Теперь мы видим, что на Плесецке изрядный кратер остался от шахты, в которой, очевидно, была РС-28. Их процесс ввода в эксплуатацию можно проследить по этапности "бабахов", — добавил Лакийчук.

Эксперт также провел сравнение с КНДР, отмечая, что северокорейские ракеты, хотя и собираются из тех же компонентов, демонстрируют более высокую результативность. Лакийчук выделил две основные причины низкой эффективности российской ядерной программы. Первая — это отсутствие у России сильной теоретико-практической школы, которая существовала в Украине. Вторая причина — коррупция и жадность на всех уровнях системы, включая конструкторов и менеджеров.

"Когда вся вертикаль простроена на откатах и воровстве, такая и продукция выходит. Для нас это только плюс", — отметил Лакийчук.

При этом, по его мнению, непредсказуемое оружие может нести угрозу для всех.

"Когда у противника надежное точное оружие — оно действительно страшное. Но когда у противника что-то непредсказуемое — это еще страшнее. Куда оно полетит, что оно занесет и как занесет — никто в мире не знает. Когда-то испытывали российскую "Булаву", норвежцы наблюдали непонятные природные явления в воздухе", — пояснил Лакийчук.

Россия провалили испытания ракеты "Сармат"

Еще 19 сентября спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" в случае, если союзники Украины предоставят ей разрешение на удары в глубь территории РФ дальнобойным оружием. Володин тогда пригрозил, что российский "Сармат" долетит до Страсбурга за три минуты.

Однако, уже 22 сентября стало известно, что Россия в очередной раз провалила испытания РС-28 "Сармат". OSINT-аналитик MT_Anderson сообщил, что испытание РС-28 "Сармат", проведенное на ракетном полигоне вблизи Плесецкого космодрома в России, завершилось неудачей, а на месте пуска образовалась огромная воронка. Также были опубликованы соответствующие спутниковые фото.

Отмечалось, что всего было зафиксировано пять пусков ракеты, успешным из которых был только один, осуществленный 20 апреля 2022 года.

Также сообщалось, что российская ракета "Сармат" после взрыва оставила крупный кратер диаметром в 62 метра. OSINT-аналитик Джордж Баррос считает, что характер повреждений на стартовой площадке указывает на то, что ракета могла взорваться сразу после зажигания либо пуска.