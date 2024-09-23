"Ніхто у світі не знає": експерт озвучив деталі провалу під час запуску ракети РС-28 "Сармат"

На думку керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, непередбачувана зброя противника становить значно більшу загрозу, ніж високоточні ракети. Наприклад, під час випробування "Булави" норвежці спостерігали незрозумілі природні явища.

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Випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" Росія прагне показати світу введення в експлуатацію нової "суперзброї", що є частиною ядерного шантажу з боку Володимира Путіна. Про це в ефірі радіо NV розповів експерт Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

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Експерт прокоментував невдачі Росії у випробуваннях ракети РС-28 "Сармат". Він зазначив, що такі провальні запуски не є новиною, згадавши вибух "Сармата" в лютому 2022 року. Попри це, у вересні 2023 року російське Міністерство оборони заявило про те, що ракета поставлена на бойове чергування.

"Приховати вибух ракети такого балістичного класу дуже складно. Тепер ми бачимо, що на Плесецьку неабиякий кратер залишився від шахти, в якій, очевидно, була РС-28. Їхній процес введення в експлуатацію можна простежити за етапністю "бабахів", — додав Лакійчук.

Експерт також провів порівняння з КНДР, зазначаючи, що північнокорейські ракети, хоча і збираються з тих самих компонентів, демонструють вищу результативність. Лакійчук виділив дві основні причини низької ефективності російської ядерної програми. Перша — це відсутність у Росії сильної теоретико-практичної школи, яка була в Україні. Друга причина — корупція і жадібність на всіх рівнях системи, включно з конструкторами і менеджерами.

"Коли вся вертикаль побудована на відкатах і крадіжках, така й продукція виходить. Для нас це тільки плюс", — зазначив Лакійчук.

Водночас, на його думку, непередбачувана зброя може становити загрозу для всіх.

"Коли в противника надійна точна зброя — вона справді страшна. Але коли в противника щось непередбачуване — це ще страшніше. Куди воно полетить, що воно занесе і як занесе — ніхто у світі не знає. Колись випробовували російську "Булаву", норвежці спостерігали незрозумілі природні явища в повітрі", — пояснив Лакійчук.

Росія провалила випробування ракети "Сармат"

Ще 19 вересня спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Росія може завдати удару міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат" у разі, якщо союзники України нададуть їй дозвіл на удари в глиб території РФ далекобійною зброєю. Володін тоді пригрозив, що російський "Сармат" долетить до Страсбурга за три хвилини.

Однак уже 22 вересня стало відомо, що Росія вкотре провалила випробування РС-28 "Сармат". OSINT-аналітик MT_Anderson повідомив, що випробування РС-28 "Сармат", проведене на ракетному полігоні поблизу Плесецького космодрому в Росії, завершилося невдачею, а на місці пуску утворилася величезна вирва. Також було опубліковано відповідні супутникові фото.

Зазначалося, що загалом було зафіксовано п'ять пусків ракети, успішним з яких був тільки один, здійснений 20 квітня 2022 року.

Також повідомлялося, що російська ракета "Сармат" після вибуху залишила великий кратер діаметром 62 метри. OSINT-аналітик Джордж Баррос вважає, що характер пошкоджень на стартовому майданчику вказує на те, що ракета могла вибухнути одразу після запалювання або пуску.