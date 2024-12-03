Вспыхнуло на 700 км: в Якутии упал астероид, который ярко горел во время полета (видео)

Вспышку от падения астероида в Якутии видели на расстоянии до 1 тысячи км, рассказали российские ученые. Ориентировочный размер объекта, который упал на РФ — от полуметра до метра. О негативных последствиях падения информации не поступало.

Жители южных регионов Якутии в РФ поздно вечером увидели яркую вспышку в небе. На видео с места событий слышен гул и видно небесное тело, которое пролетело с одной стороны горизонта на другую. В росСМИ процитировали российских ученых, например, Стаса Короткого и Виктора Гороховского, которые сообщили, что речь идет об объекте размером до метра, а обнаружили его американцы. Кадры падения астероида опубликовали в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

О падении астероида говорится в сообщении в Telegram Уральского федерального университета. Ориентировочное время падения — в 19:17 (или 19:14) по Москве. Место — между населенными пунктами Олекминск и Ленск. Астроном Стас Короткий заявил "РИА Новости", что яркость объекта — как "свет от нескольких Лун". Также он признал, что тело, размером до 1 м, обнаружили в обсерватории в США: исторически это 11-ый случай точного предсказания. Расстояние, на котором увидят вспышку — от 500 до 1 тыс. км, заявил астроном. Некоторые детали также добавило издание ТАСС, приведя слова профессора Александра Родина. Родин сообщил, что номер астероида — C0WEPC5. "Роскосмос" также рассказал о небесном теле, уточнив, что его размеры — от 50 см до 2 м.

Падение астероида — предупреждение от Уральского университета Фото: Скриншот Падение астероида — детали о теле 3 декабря над Якутией Фото: Скриншот

На Google maps можно отыскать населенные пункты в Якутии, где видели падение астероида. Ближайшие космодромы РФ, "Свободный" и "Восточный" — в 1 тыс. км к юго-востоку от точки наблюдений.

Падение астероида — точка наблюдения в Якутии 3 декабря Фото: Скриншот

На портале NASA не отыскалось информации о падении астероида в РФ. Впрочем, там есть данные о ближайших космических объектах, которые пройдут мимо Земли 3 и 4 декабря. Например, 3 декабря — это астероид размером с автобус (в 700 тыс. км от планеты), размером с дом (в 900 тыс. км), размером со стадион (3 млн км).

Отметим, ранее Фокус писал о других случаях падения небесных тел в РФ. Один из таких случаев, в частности, произошел в марте 2024 года. Население Дальнего Востока заметило странное сияние в небе. Неизвестный объект пролетел над Хабаровском, Владивостоком и в полете распался на куски. При этом в РФ обратили внимание, что рядом — космодромы, где мог состояться запуск спутника.

Напоминаем, в сентябре спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал аварию с ракетой "Сармат", которая взорвалась посреди полигона. В январе 2024 года издание The Washington Post рассказало о списке из 500 НЛО, зафиксированных учеными в США, и о количестве случаев, для которых не нашли приемлемого объяснения.