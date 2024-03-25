"НЛО" над Россией: объект летел над Хабаровском и распался на куски (фото)

В предыдущих нескольких случаях выяснилось, что НЛО над Россией — остатки авиационных ракет, которые не донесли до Украины. Объект, который видели 25 марта, расположен слишком далеко от линии фронта — за 7 тыс. км.

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Жители Хабаровского края и Амурской области РФ видели неизвестный яркий объект в небе. Через какую-то секунду объект распался на куски и двигался дальше в неизвестном направлении. О деталях рассказали на странице Instagram местного портала "Ampravda".

Около 13 час. по Киеву (около 21 час. по местному времени) жители Хабаровска, а также Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре несколько секунд наблюдали "НЛО". Объект оставлял после себя полосы яркого света.

В какой-то момент стало понятно, что объект в небе не цельный, а состоит из кусков, которые летят общей группой. Точка падения или направление движения пока неизвестно. На видео, опубликованном медиа Baza, можно насчитать от трех до десяти обломков.

НЛО в РФ — яркий след в небе Фото: Baza НЛО в РФ — обломки неизвестного объекта Фото: Baza

НЛО в РФ — детали

25 марта губернатор Амурской области Василий Орлов ничего не сообщил об инциденте в регионе. Cегодня он занимается аварией на местной шахте "Пионер", на которой 18 марта завалило 13 горняков. Тем временем губернатор Хабаровского края Михаил Дехтяров рассказывал о строительстве новой ветки Тихоокеанской железной дороги.

Также в сети можно отыскать расписание стартов с космодрома "Восточный", который расположен в Амурской области — их не было. Последний космический старт РФ состоялся 23 марта с космодрома "Байконур" в Казахстане. 24 марта 03:09 (по UNC) — старт из космического центра "Кеннеди" в США (вывод на орбиту спутников StarLink).

Расстояние от "Восточного" до населенных пунктов, где видели "НЛО" — от 100 до 700 км. Расстояние до Украины — около 7 тыс. км.

НЛО в РФ — где видели объект 25 марта Фото: Google Maps

Отметим, ранее Фокус рассказывал о неизвестных объектах, которые видели над Россией. Например, 9 января жители Волгограда видели яркий объект, который пронесся над городом и упал где-то в полях. Позже стало известно, что это не "НЛО", а ракета Х-101/Х555, которую российская авиация запустила по Украине. Похожая ситуация произошла в мае 2023 года, только объект двигался в противоположном направлении — в сторону Москвы.

В апреле 2023 года неизвестный предмет нашли в Польше. Выяснилось, что это российская ракета, которая в декабре 2022 года пронеслась над Варшавой, а ее не сбили, потому что не видели на радарах.

Напоминаем, 13 января издание The Washington Post рассказало, что ученые США задокументировали 200 случаев "НЛО".