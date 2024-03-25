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Мир

"НЛО" над Россией: объект летел над Хабаровском и распался на куски (фото)

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Фото: Скриншот | Гражданин РФ заметили летающий объект на Дальнем Востоке

В предыдущих нескольких случаях выяснилось, что НЛО над Россией — остатки авиационных ракет, которые не донесли до Украины. Объект, который видели 25 марта, расположен слишком далеко от линии фронта — за 7 тыс. км.

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Жители Хабаровского края и Амурской области РФ видели неизвестный яркий объект в небе. Через какую-то секунду объект распался на куски и двигался дальше в неизвестном направлении. О деталях рассказали на странице Instagram местного портала "Ampravda".

Около 13 час. по Киеву (около 21 час. по местному времени) жители Хабаровска, а также Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре несколько секунд наблюдали "НЛО". Объект оставлял после себя полосы яркого света.

В какой-то момент стало понятно, что объект в небе не цельный, а состоит из кусков, которые летят общей группой. Точка падения или направление движения пока неизвестно. На видео, опубликованном медиа Baza, можно насчитать от трех до десяти обломков.

НЛО, Россия, Дальний Восток, космодром Восточный, космодром Восточный Fullscreen
НЛО в РФ — яркий след в небе
Фото: Baza
НЛО, Россия, Дальний Восток, космодром Восточный, космодром Восточный Fullscreen
НЛО в РФ — обломки неизвестного объекта
Фото: Baza

НЛО в РФ — детали

25 марта губернатор Амурской области Василий Орлов ничего не сообщил об инциденте в регионе. Cегодня он занимается аварией на местной шахте "Пионер", на которой 18 марта завалило 13 горняков. Тем временем губернатор Хабаровского края Михаил Дехтяров рассказывал о строительстве новой ветки Тихоокеанской железной дороги.

Также в сети можно отыскать расписание стартов с космодрома "Восточный", который расположен в Амурской области — их не было. Последний космический старт РФ состоялся 23 марта с космодрома "Байконур" в Казахстане. 24 марта 03:09 (по UNC) — старт из космического центра "Кеннеди" в США (вывод на орбиту спутников StarLink).

Расстояние от "Восточного" до населенных пунктов, где видели "НЛО" — от 100 до 700 км. Расстояние до Украины — около 7 тыс. км.

НЛО, Россия, Дальний Восток, космодром Восточный, космодром Восточный Fullscreen
НЛО в РФ — где видели объект 25 марта
Фото: Google Maps

Отметим, ранее Фокус рассказывал о неизвестных объектах, которые видели над Россией. Например, 9 января жители Волгограда видели яркий объект, который пронесся над городом и упал где-то в полях. Позже стало известно, что это не "НЛО", а ракета Х-101/Х555, которую российская авиация запустила по Украине. Похожая ситуация произошла в мае 2023 года, только объект двигался в противоположном направлении — в сторону Москвы.

В апреле 2023 года неизвестный предмет нашли в Польше. Выяснилось, что это российская ракета, которая в декабре 2022 года пронеслась над Варшавой, а ее не сбили, потому что не видели на радарах.

Напоминаем, 13 января издание The Washington Post рассказало, что ученые США задокументировали 200 случаев "НЛО".