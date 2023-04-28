Ракета ВС РФ или НЛО: падение загадочного аппарата в Польше породило конспирологию (фото, видео)

Поначалу СМИ Польши утверждали, что это была ракета класса "земля-воздух" с кириллической надписью на корпусе, что подкрепило догадку о том, что это ракета российского производства.

Related video

Накануне, 27 апреля, появилась информация о том, что обнаруженный 24 апреля воздушный объект, который упал в польском лесу недалеко от города Быдгощ, был дроном с российской надписью. Его нашли среди обломков. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24.

Таинственный аппарат вызвал множество слухов, предположений и конспирологических теорий в соцсетях.

Поначалу СМИ Польши утверждали, что это была ракета класса "земля-воздух" с кириллической надписью на корпусе, что подкрепило догадку о том, что это российская ракета. Локация в Польше, где обнаружили обломки ракеты, находится примерно в 240 км от Калининградской области РФ.

В ноябре прошлого года произошел похожий случай, но в конечном итоге выяснилось, что ракета, пересекшая территорию Польши, была выпущена украинской системой ПВО.

Отсутствие официальных комментариев также стало поводом для весьма экзотических теорий. Высказывались и предположения о внеземном происхождении загадочного объекта.

Загадочный воздушный объект

Появилось еще одно видео, которое, судя по всему, также было взято из поста пользователя KrystianBWB, опубликованного 26 апреля.

"Что-то упало к западу от Быдгоща", — говорилось в публикации, где также было и несколько кадров крупных планов.

Пользователи Reddit, обсудили этот случай и вспомнили о похожем видео, которые некоторые назвали "НЛО". Ролик, предположительно, был снят в том же регионе, недалеко от города Гембице в 2017 году.

Объект, замеченный недалеко от города Гембице в 2017 году

Публикация о "военном присутствии" и временных ограничениях рядом с местом крушения, а также явное отсутствие следов взрыва послужили аргументом в пользу конспирологической теории о том, что местные власти решили скрыть место высадки пришельцев.

Польская полиция на месте падения воздушного объекта

Независимых подтверждений опубликованным видео нет, но дата публикации указывает на то, что видео было снято за несколько дней до того, как объект обнаружили.

В появившемся впоследствии официальном заявлении говорилось о том, что угрозы безопасности жителей нет, а на месте падения работают сотрудники полиции, военной полиции и саперы.

Позже в польской прессе появились сообщения со ссылкой на правительственные источники, что "военный объект" мог быть польской ракетой класса "земля-воздух", которая упала во время испытаний системы ПВО.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зиобро подтвердил, что объект принадлежал военным. Он отметил, что под надзором Национальной прокуратуры проводится изучение останков воздушного военного объекта, обнаруженных в лесу в нескольких километрах от Быдгоща.

В заявлении Гданьской окружной прокуратуры говорится, что следы взрыва или взрывчатых веществ найдены не были.

Ранее сообщалось, что обнаруженную в Польше ракету с российской маркировкой запустили не из-за границы.

Напомним, что Польша упрощает экспорт дронов в Украину, поскольку Киев нуждается в беспилотниках.