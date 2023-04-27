"ВСУ нуждаются в БПЛА": Польша упрощает экспорт дронов в Украину, — Минэкономики

Теперь для поставки в Украину дронов необходимо будет получить только общее разрешение. Однако возможность такую будут иметь поставщики беспилотников только определенной категории.

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С 28 апреля экспорт дронов из Польши может осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного польским министром развития и технологии. Такое решение приняло правительство страны по просьбе Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики на едином веб-портале органов исполнительной власти.

"Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БПЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с нашими партнерами над тем, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими. (…) Сегодня мы имеем результат работы. Решение Правительства Польши будет способствовать ускорению поставок БПЛА на фронт, усилению обороноспособности Украины и ускорит победу над агрессором", — заявил замминистра экономики Тарас Качка.

Он объяснил, что общим разрешением на экспорт беспилотников может воспользоваться любой польский субъект: коммерческая, неприбыльная организация и физическое лицо. Нововведение освобождает от необходимости получать индивидуальное разрешение на поставку каждой партии дронов.

Качка подчеркнул, что решение Польши крайне важно для Украины, ведь именно там волонтеры покупают большинство БПЛА для защитников. Однако разрешение касается только определенной категории беспилотников.

"А именно — беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но не больше 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания. Стабильный управляемый полет при порывах ветра не менее 46,3 км /ч", — передали в Минэкономики.

Также пресс-служба отметила, что разрешение не будут предоставлять поставщикам или экспортерам, использование чьих дронов связано с химическим, биологическим или ядерным оружием. Разрешение не получат и те, части чьих дронов используются для экспортируемых с нарушениями вооружений.

Напомним, недавно в Польше обнаружили обломки ракеты класса "воздух-земля". Местные журналисты выяснили, что вооружение входит в состав армии страны и могло оказаться там в результате военных тренировок.

27 апреля в Минобороны Венгрии прокомментировали снимки военных вертолетов на аэродроме страны. В министерстве заявили, что позиция страны не изменилась и опровергли транспортировку через ее воздушное пространство оружия для Украины. Однако журналисты уверены, что вертолеты направились из Венгрии к польско-украинской границе.