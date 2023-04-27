Венгрия отрицает транзит оружия в Украину через свою территорию, хотя есть доказательства — СМИ (фото)

Журналисты обнародовали фото французских вертолетов из венгерского аэропорта, предназначенных для Сил обороны. В Минобороны все отрицают и отмечают, что позиция страны не изменилась и поставки через ее территорию оружия недопустимы.

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В Министерстве обороны Венгрии прокомментировали сфотографированные в аэропорту Дьер французские военные вертолеты. Минобороны заверило, что страна не пропускала их в Украину. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили журналисты местного СМИ 444.hu.

"Венгрия продолжает участвовать в международном авиасообщении, поэтому может произойти, что в военных или гражданских аэропортах будут сфотографированы военные самолеты других государств, которые пользуются услугами аэропорта на основании своих планов полетов с соответствующими разрешениями. В то же время с момента начала войны мы не допускаем никаких грузов с Венгрии или из воздушного пространства страны в Украину, усиливающие эскалацию войны", — заявили в Минобороны.

По данным журналистов, зафиксированные на венгерском аэродроме вертолеты направились в аэропорт вблизи границы между Украиной и Польшей. В СМИ подчеркнули, что через него транспортируют большинство западной военной помощи для украинских защитников. В то же время в министерстве убеждают в неизменной позиции Венгрии по вооружению.

В венгерском аэропорту заметили военные вертолеты для Украины Фото: 444.hu

"Позиция Венгрии не изменилась: правительство по-прежнему на стороне мира. Войну можно прекратить только немедленным прекращением огня и мирными переговорами", — говорится в комментарии Минобороны.

В СМИ напомнили, что после полномасштабного вторжения России на территорию Украины правительство Венгрии объявило, что не будет отправлять оружие и разрешать его поставки в Украину.

"Во вторник президент Каталин Новак безосновательно уволила Ромула Русзина-Сзенди, командующего Силами обороны Венгрии. Имеет ли это отношение к вертолетному делу, неизвестно, и в министерстве на наш вопрос об этом не ответили", — добавили в 444.hu.

Напомним, 27 апреля секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон сообщил, что 14 тысяч украинских защитников завершили обучение и вернулись домой.

Недавно стало известно, что в США разрабатывается комбинированная технология радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки и киберзащиты. Систему РЭБ хотят установить на бронированных автомобилях, которыми заменят отправленные в Украину машины.