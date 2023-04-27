Угорщина заперечує транзит зброї в Україну через свою територію, хоча є докази, — ЗМІ (фото)

Журналісти оприлюднили фото французьких гелікоптерів з угорського аеропорта, які призначені для Сил оборони. У Міноборони усе заперечують та зазначають, що позиція країни не змінилась і постачання через її територію зброї недопустиме.

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У Міністерстві оборони Угорщини прокоментували сфотографовані в аеропорту Дьєр французькі військові гелікоптери. Міноборони запевнило, що країна не пропускала їх в Україну. Про це сьогодні, 27 квітня, повідомили журналісти місцевого ЗМІ 444.hu.

"Угорщина продовжує брати участь у міжнародному авіасполученні, тому може статися, що у військових або цивільних аеропортах будуть сфотографовані військові літаки інших держав, які користуються послугами аеропорту на підставі своїх планів польотів з відповідними дозволами. Водночас з моменту початку війни ми не допускаємо жодних вантажів з Угорщини чи з повітряного простору країни в Україну, які посилюють ескалацію війни", — заявили у Міноборони.

За даними журналістів, зафіксовані на угорському летовищі гелікоптери попрямували до аеропорту поблизу кордону між Україною та Польщею. У медіа підкреслили, що через нього транспортують більшість західної військової допомоги для українських захисників. Водночас у міністерстві переконують у незмінній позиції Угорщини щодо озброєння.

В угорському аеропорту помітили військові гелікоптери для України Фото: 444.hu

"Позиція Угорщини не змінилася: уряд, як і раніше, на боці миру. Війну можна припинити лише негайним припиненням вогню та мирними переговорами", — йдеться у коментарі Міноборони.

У ЗМІ нагадали, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України уряд Угорщини оголосив, що не надсилатиме зброю та не дозволятиме її постачання в Україну.

"У вівторок президентка Каталін Новак безпідставно звільнила Ромула Русзіна-Сзенді, командувача Силами оборони Угорщини. Чи має це стосунок до гелікоптерної справи, невідомо, і в міністерстві на наше запитання про це не відповіли", — додали у 444.hu.

Нагадаємо, 27 квітня секретар Міноборони Великобританії Ендрю Меррісон повідомив, що 14 тисяч українських захисників завершили навчання та повернулись додому.

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